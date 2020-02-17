(ÖZEL) E5'te motosikletle tehlikeli yolculuk - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (ÖZEL) E5'te motosikletle tehlikeli yolculuk - Son Dakika

(ÖZEL) E5'te motosikletle tehlikeli yolculuk

7 saat önce

Bahçelievler E-5'te römorklu motosikletin üzerine binen 6 kişi yürekleri ağza getirdi.

(ÖZEL) E5'te motosikletle tehlikeli yolculuk, System.String[]

Bahçelievler E-5'te römorklu motosikletin üzerine binen 6 kişi yürekleri ağza getirdi. Aralarında iki çocuk ve 3 kadının olduğu tehlikeli yolculuk, kameralara yansıdı.


Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Yenibosna Ankara istikametinde meydana geldi. Kasalı motosiklete binen 3'ü kadın, 2'si çocuk toplam 6 kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan yolculuk yaptığı görüldü. Yoğun trafikte herhangi güvenlik önleminin alınmadığı yolculukta, kimsenin düşmemesi faciayı önledi. Tehlikeye aldırış etmeden yoğun trafikte giden sürücü, hem yanındaki hem de diğer sürücüleri canını hiçe sayarak ilerlemeye devam ettiği görüldü. - İSTANBUL

Bahçelievler, Yenibosna, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:23 Kaynak: İHA
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