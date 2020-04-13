(Özel) Edirnekapı'da kamyonet özel halk otobüsüne çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Edirnekapı'da patates yüklü kamyonetin seyir halindeki özel halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada, kamyonette bulunan patatesler yola savruldu.



Kaza, saat 10.30 sıralarında Edirnekapı viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Topkapı istikametine giden Remzi Kısakürek yönetimindeki 34 LRJ 24 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan Cengizhan Demir yönetimindeki 34 F 5356 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında otobüste yolcu olmadığı öğrenilirken, kamyonetin kasasında bulunan soğan ve patatesler ise etrafa saçıldı.



Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yola saçılan sebzeler belediye temizlik ekipleri tarafından temizlendi. Yapılan çalışmalarının ardından trafik normale döndü.



Can kaybının yaşanmadığı kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.



Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL