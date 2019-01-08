Özel Eğitim Bireylerine Yönelik 'İş İstihdamı' Toplantısı

İş-Kur Genel Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, özel eğitim bireylerinin iş istihdamına yönelik toplantı yapıldı.

İş-Kur Genel Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, özel eğitim bireylerinin iş istihdamına yönelik toplantı yapıldı.



Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl'ün başkanlığında yapılan toplantıya; İş-Kur Müdür Yardımcısı, halk eğitimi merkezi müdürleri, özel eğitim meslek lisesi müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı. Toplumda farkındalığın oluşması açısından özel eğitim bireylerinin istihdamına özel bir başlık açmak gerektiğini belirten Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, "Özel eğitim bireylerinin çalışma hayatında yer almalarını ve eğitimlerini ciddi anlamda almalarını önemsiyoruz. Bunun yanı sıra bu bireylere yönelik mümkün olduğunca istihdam fırsatı oluşturmamız gerekir. Van'da farklı okullarda eğitim öğretim faaliyeti gören, oluşturulan atölyelerde meslek edinmelerini sağlamak amacıyla birçok çalışma yürütüyoruz. Önemli olan özel eğitim bireylerinin eğitimlerini tamamladıktan sonraki aşamadır. Bence işin en önemli kısmı da budur. Bunların topluma kazandırılması, kendi alanlarında istihdam edilmesi, kendi hayatlarını idame etmesine olanak sağlamak çok önemlidir. Kurumlar arası işbirliği ile güzel neticelerin alınacağını umuyorum. Bu manada gerçekleştirilen protokolün ülkemize ve engellilere hayırlar, güzellikler getireceğine ve nice yeni başarılara öncülük yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, özel eğitim bireylerinin istihdamına yönelik yapılması gereken çalışmalara dair kararlar alındı. - VAN

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