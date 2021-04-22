Özel eğitim gören çocuklardan Emniyet Müdürü Aslan'a ziyaret - Son Dakika

Özel eğitim gören çocuklardan Emniyet Müdürü Aslan'a ziyaret

10 Nisan Polis Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında özel eğitim gören çocuklar, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünü ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan' ı makamında ziyaret ettiler.

10 Nisan Polis Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında özel eğitim gören çocuklar, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünü ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan' ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında polise olan sevgilerini polis kıyafeti giyerek göstermek isteyen çocuklara İl Emniyet Müdürlüğünce polis kıyafetleri verildi. Kıyafetleri giyen çocuklar polis olmanın sevincini yaşayarak mutluluklarını dile getirdiler. Ziyaret esnasında özel eğitim gören çocuklar, İl Emniyet Müdürü Aslan'a polis bebek hediye ettiler. - ERZURUM

Son Dakika

İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Mirror, Giroud'nun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti

Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı

2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş

3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler

Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi

Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok

Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı

Durum vahim! Profesör "İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir" deyip tarih verdi