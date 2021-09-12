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Özel eğitim kursunda yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Özel eğitim kursunda yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu

12.09.2021 16:21

Muş'ta öze bir eğitim kursunun da içinde bulunduğu 6 katlı binada yangın çıktı. Birçok öğrenci ve öğretmen yangından kurtulmak için camlardan sarktı. Yangın etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırılırken, bazı öğrenciler sinir krizi geçirdi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında, İstasyon Caddesi üzerinde bir özel eğitim kursunun da içinde bulunduğu 6 katlı binanın arka kısmında çıktı. Klima motorlarının olduğu bölgede kartonların tutuşmasıyla çıktığı iddia edilen yangını görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İçinde öğrencilerin de bulunduğu 6 katlı binada yangın çıktı! 15 kişi hastaneye kaldırıldı

BİNANIN CAMLARI PATLADI

Alevlerin yükselmesiyle patlayan camlardan içeri giren duman, özel eğitim kursundaki sınıflara ulaştı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenci ve öğretmenler kendilerini camdan sarkıtarak, çevreden yardım istedi. Kurstaki yaklaşık 80 öğrencinin korku ve panik yaşadı.

İçinde öğrencilerin de bulunduğu 6 katlı binada yangın çıktı! 15 kişi hastaneye kaldırıldı

BAZI ÖĞRENCİLER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bazı öğrencilerin sinir krizi geçirdiği olayda, birçok kişi de mahsur kalan öğrencileri kurtarmaya çalıştı. Güçlükle tahliye edilen öğrenci ve öğretmenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar dumandan etkilenenlere ayran verdi. Ayrıca binadaki aileler de tahliye edilirken, öğrenci yakınları ise paniğe kapılarak, korkulu anlar yaşadı.

İçinde öğrencilerin de bulunduğu 6 katlı binada yangın çıktı! 15 kişi hastaneye kaldırıldı

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangından etkilenen yaklaşık 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında yaşananları anlatan coğrafya öğretmeni Mehmet Tuncer, "Öğrencileri arka sınıflara doğru götürdük. Kapıların altından, üstünden içeri hep duman atıyordu. Perdeleri alıp kapıların alt ve üstüne sıkıştırdık. Aşağıya bağırıyoruz, merdiven merdiven merdiven diye. Derme çatma bir merdiven göndermişler. Öğrenciyi göndersek bile aşağıya doğru inemeyecek. O şekilde bir merdiven mi gelir ? İçeriye girmişler ne bir gaz maskesi, ne bir oksijen cihazı yok. Kendi halleriyle girmişler. Bu şekilde bir kurtarma olmaz ki. Hasta öğrencilerimiz vardı, ilk önce onları aldık dışarı" diye konuştu.

İçinde öğrencilerin de bulunduğu 6 katlı binada yangın çıktı! 15 kişi hastaneye kaldırıldı

ÖĞRENCİLER ÇOK KORKTU

Dumandan etkilenen öğrencilerden Esma Aşar ise, "Sınıfta ders işliyorduk dumanlar içeri atmaya başladı, yangın çıktı. Biz de bir sınıfa toplandık. Çok korktuk" dedi. Öte yandan kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçinde öğrencilerin de bulunduğu 6 katlı binada yangın çıktı! 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Özel eğitim kursunda yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu

Ambulans, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Özel eğitim kursunda yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu - Son Dakika


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