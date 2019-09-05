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Özel eğitim kurumları GTO'da buluştu

1 saat önce

Gaziantep'te faaliyet gösteren özel eğitim kurumları, okulların açılışı öncesi Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete'nin de katıldığı değerlendirme toplantısında Gaziantep Ticaret Odasında bir araya geldi.

Özel eğitim kurumları GTO'da buluştu, System.String[]

Gaziantep'te faaliyet gösteren özel eğitim kurumları, okulların açılışı öncesi Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete'nin de katıldığı değerlendirme toplantısında Gaziantep Ticaret Odasında bir araya geldi.


Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete'nin de katıldığı toplantıda konuşan GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eryoldaş, özel eğitim sektörünün daha iyi seviyelere gelebilmesi ve mevcut sorunların ortak paydada buluşularak çözümlenebilmesi adına bu tarz toplantıları sıklaştırmaları gerektiğini belirtti.


Gaziantep'te 20 bin özel okul öğrencisi olduğunun altını çizen Eryoldaş, "Özel eğitim kurumları gerek eğitim-öğretim açısından, gerekse istihdam açısından Milli Eğitim Bakanlığının üzerindeki yükü hafifletmektedir. Bugün burada konuştuğumuz sorunların da çözüm yolu bu toplantılardan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile uyum içerisinde çalışmaktan geçiyor" dedi.


Tüm eğitimciler olarak her şeyden önce kutsal bir görev icra ettiklerini, ülkemiz ve milletimizin geleceği için ortak amaçlarının parlak nesiller yetiştirmek olduğunu söyleyen Mustafa Eryoldaş, verdikleri destek ve sektörlerinde yaşanan sorunlara yakın ilgilerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve şube müdürlerine teşekkür etti.


Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete de müdürlükçe yapılan faaliyetler hakkında toplantı katılımcılarını bilgilendirerek, "Bu ülkede eğitim gören her çocuk, her genç bizim için önemlidir ve birbirinden farksızdır. Hepimizin birey olarak en önemli gayesi de çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim görmesi ve yetişmesidir. Bu anlamda özel eğitim kurumlarımızın da önemli bir misyonu var" dedi.


Özel eğitim sektörünün mevcut sorunları için ellerinden gelen desteği verdiklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını da belirten Mete, belirli aralıklarla yapılacak istişare toplantılarının da buna katkı sağlayacağını ifade etti.


Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen toplantıya özel eğitim kurumları temsilcilerinin yanı sıra, GTO 39 Nolu özel Eğitim Kurumları Meslek Komitesi Başkanı Hayriye Ebru Ayhan ve Komite üyeleri, Türkiye Özel Eğitim Kurumları Federasyonu Başkan Vekili Yener Doğruer, Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Yasin Kayra ve Gaziantep Özel Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Bilal Yağdıran katıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:30 Kaynak: İHA
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