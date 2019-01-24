Son Dakika Haberleri: Özel Eğitim Kurumlarının Sorunları Ele Alındı

Özel Eğitim Kurumlarının Sorunları Ele Alındı

1 saat önce

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Akademisi tarafından "Özel Eğitim Kurumlarının Sorunları, Geleceği ve Stratejik Planı" semineri düzenlendi.

Özel Eğitim Kurumlarının Sorunları Ele Alındı, System.String[]
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Akademisi tarafından "Özel Eğitim Kurumlarının Sorunları, Geleceği ve Stratejik Planı" semineri düzenlendi.

Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen seminere Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan, Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TÖDER Başkanı İbrahim Taşel ve çok sayıda özel eğitim kurumu temsilcisi katıldı.

Seminerde konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu eğitim kurumlarının sorunlarını önemsediklerini, Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Akademisi olarak her zaman eğitime destek olacaklarını vurguladı.

Meclis Başkanı Hasan Özkan ise, tüm katılımcılara teşekkür ederek önceliklerinin eğitim olduğunu belirtti.

Daha sonra "Özel Eğitim Kurumlarının Sorunları, Geleceği ve Stratejik Planı" seminerine geçildi. Seminerde konuşan TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, "Türkiye'de özel eğitim kurumları giderek yaygınlaşıyor. Aşağı yukarı 2002 yılında yüzde 3'ler mertebesinde olan özel okullaşma oranı şuanda yüzde 15'leri geçti. Okullar tam doluluk oranına ulaşırsa Türkiye'nin eğitim sistemi açısından çok önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Okullaşmadaki hız bayağı iyi, kalite de aynı anda gelirse Türkiye'nin eğitimi için oldukça güzel sonuç çıkar diye düşünüyorum" diye konuştu.

Seminerden sonra katılımcıların sorduğu cevaplar TÖDER Başkanı İbrahim Taşel tarafından cevaplandırıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:12 Kaynak: İHA

İbrahim Taşel, Türkiye, Malatya, Güncel
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