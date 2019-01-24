Özel Eğitim Kurumlarının Sorunları, Geleceği ve Stratejik Planı" Mtso'da Ele Alındı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Eğitim Akademisi tarafından "Özel Eğitim Kurumlarının Sorunları, Geleceği ve Stratejik Planı" semineri düzenlendi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Eğitim Akademisi tarafından "Özel Eğitim Kurumlarının Sorunları, Geleceği ve Stratejik Planı" semineri düzenlendi.



MTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, seminer, oda binasında yapıldı.



MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, programda yaptığı konuşmada, eğitim kurumlarının sorunlarını önemsediklerine değinerek, MTSO Eğitim Akademisi olarak her zaman eğitime destek olacaklarını belirtti.



Sadıkoğlu'nun konuşmasının ardından seminere geçildi.



Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel, ülkede özel eğitim kurumlarının giderek yaygınlaştığını ifade ederek, "Aşağı yukarı 2002 yılında yüzde 3'lerde olan özel okullaşma oranı şu anda yüzde 15'leri geçti. Okullar tam doluluk oranına ulaşırsa Türkiye'nin eğitim sistemi açısından çok önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Okullaşmadaki hız bir hayli iyi, kalite de aynı anda gelirse Türkiye'nin eğitimi için oldukça güzel sonuç çıkar diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

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