Özel eğitim kurumundaki öğrencilerin mağdur edildiği iddiası - Son Dakika
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Özel eğitim kurumundaki öğrencilerin mağdur edildiği iddiası

7 saat önce

Karabük'teki bir özel eğitim kursunun sahibi tarafından kapılarına kilit vurulması sonucu lise ve üniversite sınavına hazırlanan yaklaşık 80 öğrencinin mağdur edildiği iddia edildi.

Özel eğitim kurumundaki öğrencilerin mağdur edildiği iddiası, System.String[]

Karabük'teki bir özel eğitim kursunun sahibi tarafından kapılarına kilit vurulması sonucu lise ve üniversite sınavına hazırlanan yaklaşık 80 öğrencinin mağdur edildiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Tüccarlar Kooperatifi içerisinde bulunan bir özel eğitim kursunun öğrenciler dersten çıkartılarak kapılara kilit vuruldu.

Öğrencilerin durumu ailelerine bildirmesi üzerine veliler, özel eğitim kursunun önüne geldi.

Veliler, çocuklarının sınava hazırlandığı özel eğitim kursunun kilitli olduğunu görünce 3 Nisan Polis Merkez Amirliği'ne başvurarak şikayetçi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açtığı bir kurum olmadığını söyledi.

Özel eğitim kursunun, kaçak bir kurum olduğunu belirten Vargeloğlu, "Kurum başvuru yaptı, fakat evraklarını tamamlayamadı. İzin verilmedi. Kurumun tabelası bile yok. Öğrenciler kurumu şikayet etti. 20 asgari ücret ceza kesildi." dedi.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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