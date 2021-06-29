Özel eğitim merkezi, 'özel' çocukların ve ailelerinin en büyük destekçisi - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine umut olmaya devam ediyor. Özel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Anne-Çocuk Adaptasyon" etkinliği ile özel çocukların hayata yeniden tutunmasına destek olunuyor.

Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi, özel gereksinimli çocuklara umut olmaya devam ediyor. Özel çocukların sosyal hayata kazandırılması için çalışmalarına devam eden merkez, "Anne-Çocuk Adaptasyon" eğitimi veriyor. Her hafta düzenli olarak devam eden eğitimlerde, özel çocukların kontrollü bir şekilde sosyal hayata alışması için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Etkinliklerde, belediye bünyesindeki uzman psikologlar, ailelerin genel olarak yaşadığı sorunlar, maddi sıkıntılar ve toplumsal sorunları ile ilgili görüşmeler yapıyor. Özel çocuklar renkli boyalar ile resim çizerek eğleniyor. Görüşmelerin ardından öğretmenler çocukları motive etmek için hediyeler veriyor.

"Bizi düşünen birileri var"

"Böyle bir etkinliğin olması ve devamının gelecek olması bizlere umut veriyor" diyen Anne Nurgül İnan, "Daha önce konuşma terapisti aramıştım ama maddi gücüm yetmediği için bir türlü götürememiştim. Bu tür etkinliklerin olmasının şöyle bir faydası var: Çocuklarımız için farklı bir ortam. Biz de biliyoruz ki yalnız değiliz. Bizleri düşünen, önemseyen birileri var" diyerek Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür etti. "Bizi anlayan birileri var" diyerek Özel Eğitim Merkezi'nin kendilerine ve çocuklarına faydalı olduğunu dile getiren Zekiye Tanrıkulu ise "Burada arkadaşları tanıyoruz, çocuklarımıza eğitim veriliyor; hiçbir karşılık beklenmeden. Bunu düşünmek, bilmek çok güzel bir duygu" şeklinde konuştu.

Özel çocuklara yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Psikolog Merve Hanım Demir, aile içi kurulan güçlü bağların, özel çocukların gelişimini olumlu yönde etkilediği vurguladı. Demir, "Annelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikte hem onlarla bir araya gelerek rahatlama imkanı sunmayı hem de çocukları ile daha iyi ilişkiler geliştirmeyi hedefledik" dedi. - İSTANBUL