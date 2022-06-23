Özel eğitim öğrenci ve kursiyerleri yaz döneminde de taşımalı sistemle eğitime erişebilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Özel eğitim öğrenci ve kursiyerleri yaz döneminde de taşımalı sistemle eğitime erişebilecek

23.06.2022 10:27
Özel eğitim öğrenci ve kursiyerleri yaz döneminde de taşımalı sistemle eğitime erişebilecek

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni düzenlemesi ile yaz döneminde eğitimine devam eden özel eğitim öğrenci ve kursiyerleri, eğitim aldıkları kurumlara taşımalı sistemle ulaşabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni düzenlemesi ile yaz döneminde eğitimine devam eden özel eğitim öğrenci ve kursiyerleri, eğitim aldıkları kurumlara taşımalı sistemle ulaşabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte taşıma kapsamı için belirtilen "ders yılı içinde" ibaresi, "eğitim öğretim yılı süresince" olarak düzenlendi. Böylelikle yaz döneminde eğitimini sürdüren özel eğitim öğrenci ve kursiyerleri, eğitim aldıkları kurumlara taşımalı sistemle ulaşabilecek.

"453 bin engelli birey, eğitim imkanlarından faydalanıyor"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişiminin önündeki engellerin kaldırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Özer, Bakanlığın gerek kaynaştırma-bütünleştirme yoluyla gerek özel eğitim uygulama okullarıyla gerek meslek okullarıyla gerekse süreğen hastalığı olanların evinde ya da hastanede eğitime erişimi imkanıyla vatandaşlarının yanında olduğunu kaydetti.

453 bin engelli bireyin eğitim imkanlarından faydalandığını aktaran Özer, "Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği'nde yaptığımız değişiklikle önemli bir eksikliği gidermiş olduk. Artık ders yılı dışında da özel eğitim öğrencilerimiz ve kursiyerlerimizi eğitim aldıkları okul ya da kuruma taşıyabileceğiz." bilgisini verdi.

18 yaş üstü engelli bireylerin eğitime devam edeceği mekanizmanın da kurulduğunu hatırlatan Özer, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sadece engellilere hizmet verecek halk eğitimi merkezleri ile ilgili sürecin kısa süre içinde tamamlanacağını belirterek, "Böylelikle engelli vatandaşlarımızın kendilerinin, ebeveynlerinin halk eğitimi merkezlerine erişimlerini de ücretsiz bir şekilde sağlamış olacağız. Bakanlık olarak biz okul öncesi yaştaki çocuktan yetişkine kadar tüm yaş spektrumundaki vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim seçeneklerini artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 110 bin öğrenciyi kapsıyor

Özel eğitimdeki öğrencilerin eğitime taşınmalarının finansmanı Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Destekleme Fonu'ndan sağlanıyor. Mayıs ayı verilerine göre 106 bin 162'si özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci, 2 bin 638'i ise kursiyer olmak üzere toplam 108 bin 800 özel eğitim ihtiyacı olan birey eğitim aldıkları okul ya da kuruma taşıma yoluyla erişiyor.

YORUMLAR
500
Minikler başarı belgelerine kavuştu Minikler başarı belgelerine kavuştu Isparta'da düzenlenen Zeka Oyunları Şöleni sona erdi Isparta'da düzenlenen Zeka Oyunları Şöleni sona erdi
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel eğitim öğrenci ve kursiyerleri yaz döneminde de taşımalı sistemle eğitime erişebilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
16:10 Yabancı şirket daha önce 'Petrol yok' diyerek kapatmıştı! Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 16:22:35. #1.12#
SON DAKİKA: Özel eğitim öğrenci ve kursiyerleri yaz döneminde de taşımalı sistemle eğitime erişebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement