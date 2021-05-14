Özel eğitim öğrencileri bitki yetiştirme kurslarını sevdi - Son Dakika

Yalova'da tamamlanan ve "özel eğitim öğrencilerine seracılık eğitimlerini" kapsayan proje, ailelerin olumlu geri bildirimlerde bulunması üzerine yeniden başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Beyazay Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen 472 saatlik "Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Bireyler İçin Seracılık Eğitimi" projesine katılan 12 genç, serada tıbbi aromatik bitki yetiştirmeyi öğrendi.

Ailelerin çocuklarında yaşadıkları olumlu değişimleri iletmeleri üzerine dernek ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, projeyi sürdürmeye karar verdi.

İmzalanan ikinci protokolle tekrar seralarına kavuşan engelli gençler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "tam kapanma" döneminin başlamasına kadar eğitime devam etti. Normalleşme süreci başlayınca eğitimler, serada devam edecek.

"Sosyal ilişkilerini daha düzenli hale getirdiler"

Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şube Başkanı Fatih Olğun, AA muhabirine, projeyi bu yıl hayata geçirdiklerini, seranın katılımcılar için özel hazırlandığını söyledi.

Gençlerin serada fide ekim ve dikimi yaptığını, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği üzerine kurs alarak bu bitkileri yetiştirdiklerini belirten Olğun, "Burada çok mutlu oluyorlar. Toprakla uğraşmak onları çok mutlu ediyor." dedi.

Ailelerden, özellikle içine kapanık ve sosyal olmayan gençlerin seradaki eğitim sayesinde çok önemli gelişme gösterdiklerini öğrendiklerini aktaran Olğun, ellerinden geldiğince projeyi devam ettirmeye çalışacaklarını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bu konuda büyük destek verdiğini bildiren Olğun, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz sosyal ilişkilerini daha düzenli hale getirdiler. Rahatlıkla dışarı çıkıp alışverişlerini yapıp eve döndükleri, evde şakalaştıkları, güldükleri, serada yaptıklarını anlatmaları, aileleriyle iletişim kurmakta daha başarılı oldukları yönünde dönüşler oldu. İnşallah seramızda bundan sonra da gençlerimiz seracılık üzerine eğitim alarak sosyal bir yaşam edinmiş olacaklar."

Yaprakları kurutup bitki çayı da hazırlıyorlar

Usta öğretici Gülnur Erol da serada bitki yetiştirmenin, bireylerin özgüvenini artırdığını ve sosyalleşmelerine önemli katkı sağladığını belirtti.

Eğitim sürecinde yaptıkları çalışmalara değinen Erol, şöyle konuştu:

"Çocuklarla serada hem tohum ekiyoruz hem üretim yapıyoruz. Serada tıbbi aromatik bitkiler üretiyoruz. Ürettiğimiz bitkilerden çelik alıp çoğaltıyoruz. Onun dışında yine ürettiğimiz bitkilerin yapraklarını kurutup bitki çayı için hazırlıklar yaptık. Çocuklarımız inanılmaz ve benim beklediğimden daha fazla başarı gösterdiler. Burada hem bitki ekip dikmeyi öğrendiler hem de mutlu oldular. Bu işi çok sevdiler. İçlerinden bu mesleğe yeteneği olanlar da var."

Projeye katılanlardan 21 yaşındaki Sebahattin Kurt ise bu çalışmada yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Yeni arkadaşlar edindiğini anlatan Kurt, "Burada ada çayı, lavanta, biberiye gibi bitkileri öğreniyoruz. Daha önce yapmayı bilmiyordum, burada öğrendim. Bunun devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.