Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik enstrümanlarla ritim tuttu - Son Dakika

Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik enstrümanlarla ritim tuttu

27.05.2021 16:11

Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik enstrümanlarla ritim tuttu YOZGAT - Yozgat'ta özel eğitim öğrencileri, çevre sorunlarına ve artan plastik kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak için plastik bidon ve boruları enstrüman yapıp giydikleri poşet kıyafetlerle müzik eşliğinde...

Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik enstrümanlarla ritim tuttu

YOZGAT - Yozgat'ta özel eğitim öğrencileri, çevre sorunlarına ve artan plastik kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak için plastik bidon ve boruları enstrüman yapıp giydikleri poşet kıyafetlerle müzik eşliğinde ritim tuttu.

Yozgat Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, geri dönüşüm bilinci oluşturmak, evsel atıkların değerlendirilmesi, artan plastik kullanımına ve çevrenin korunmasına dikkat çekmek için müzik öğretmenleri Gamze Karahasanoğlu öncülüğünde "Çevresel Düşler Ritim Grubu" kurdu.

Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek ve yeni nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için öğrenciler, evlerindeki plastik atık malzemelerden davul, zil, tef gibi çalgı aletleri yaptı. Üzerlerine giydikleri poşetlerle ve yaptıkları enstrümanlarla çalan müzik eşliğinde ritim tutan öğrenciler, çevre bilincine karşı farkındalık oluşturdu.

Plastikten enstrüman yaptıklarını söyleyen özel öğrenci Muhammet Mustafa Koçak, "Burada arkadaşlarımla beraber plastik çalışmalarla çalgı aleti yapıyoruz. Zil, davul buna benzer aletler yapıyoruz. Plastik atıklar çoğalmasın azalsın diye biz böyle bir yola çıktık" dedi.

Sefa Tavşancıoğlu ise "Çalgı yaptık, plastik atıklardan geri dönüştürdüm. Çevre bilincini oluşturmak için" derken Berke Durmaz da, "Evimizdeki plastik atıkları doğaya atmamak için biz onlarla çalgı yaptık" şeklinde konuştu.

Öğrencilerine çevre bilinci aşılamak için böyle bir proje başlattıklarını belirten müzik öğretmeni Gamze Karahasanoğlu, "Plastik atıkların çevremize ne denli zarar verdiğini uzmanlar her yıl verilerle açıklıyor. Bu verilere baktığımız zaman plastikle savaşın hepimizin sorumluluğu olduğunu görmemek münkün değil. Ben bu savaşa öğrencilerimi bilinçlendirerek başladım. Onlar da evlerindeki plastik atıkları çalgıya dönüştürdüler ve bu savaşa ses oldular" dedi.

Çocuklarımızda, ailelerinde ve çevremizde, plastiklerin daha az kullanılıp dönüştürülmesine ve çevre bilinci oluşturmak için çevresel düşler adında bir ritim grubu kurduk. Bu ritim grubunda çocuklarımızın plastikten tasarladığı tefleri, davulları, zilleri kullandık. Amacımız plastiğin kullanımını daha aza indirerek yaşanılabilir bir dünya oluşturmak. Bu proje ile çocuklarımıza çevre bilinci oluşturmayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik enstrümanlarla ritim tuttu
Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik enstrümanlarla ritim tuttu
Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik enstrümanlarla ritim tuttu
Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik enstrümanlarla ritim tuttu

Kanuni Sultan Süleyman, Plastik, Yozgat, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik enstrümanlarla ritim tuttu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Saç saça baş başa kavga ettiler! Yaşananlar anbean görüntülendi Saç saça baş başa kavga ettiler! Yaşananlar anbean görüntülendi Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı Araştırma Uzmanı Sesli, Araştırma Uzmanı Sesli, "Bitcoin güvenilir mi?" sorusuna verdiği yanıtla kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi Aboubakar, Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti! İstediği ücret yönetimi şaşırttı Aboubakar, Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti! İstediği ücret yönetimi şaşırttı Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek Mehmet Ali Erbil'den vefalı hareket! Zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat aldı Mehmet Ali Erbil'den vefalı hareket! Zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat aldı "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izine rastlandı Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Son Dakika Haberleri
16:54 Yerli aşı çalışmalarının gerçekleştiği merkezden 4 bilgisayar çalındı
16:49 İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü
16:48 Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı
16:23 Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti
16:21 Araştırma Uzmanı Sesli, "Bitcoin güvenilir mi?" sorusuna verdiği yanıtla kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi
16:21 Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu
16:17 Aboubakar, Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti! İstediği ücret yönetimi şaşırttı
16:12 Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu
16:01 Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek
15:46 Ünal Aysal'ın otelinde yapılan 'birlik beraberlik' yemeğinde kavga çıkınca, Galatasaray Başkan adayı mekanı terk etti
Yerli aşı çalışmalarının gerçekleştiği merkezden 4 bilgisayar çalındı Yerli aşı çalışmalarının gerçekleştiği merkezden 4 bilgisayar çalındı         
16:55
İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü         
16:49
Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti         
16:24
Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu         
16:21
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, "Bir anlık hevesle yaptım" dedi         
16:00
2 yaşındaki çocuk balkondan düştü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında         
15:49
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı         
14:46
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 17:02:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik enstrümanlarla ritim tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement