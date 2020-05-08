Son Dakika › Güncel › Özel eğitim öğrencileri için 'Elim Sende' projesi Düzce'de başladı - Son Dakika
Özel eğitim öğrencileri için 'Elim Sende' projesi Düzce'de başladı
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, korona virüs salgını sonrasında okullara ara verilmesinin ardından çeşitli projeler hazırlayarak öğrencilerin eğitimlerini aksatmamayı planlarken, Özel Eğitim öğrencileri için yeni bir proje hazırlandı.
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, korona virüs salgını sonrasında okullara ara verilmesinin ardından çeşitli projeler hazırlayarak öğrencilerin eğitimlerini aksatmamayı planlarken, Özel Eğitim öğrencileri için yeni bir proje hazırlandı. Elim Sende adı verilen projede eğitsel ve psiko sosyal olarak salgın sürecinden minimum etkilenme çalışmaları yapılacak.
Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Elim Sende projesi ile "Eğitimde feda edilebilecek tek bir fert yoktur" düşüncesiyle proje geliştirdi. Proje Düzce de özel eğitim alanında eğitim veren Milli Eğitim kurumları ile ortak olarak başlatıldı. Proje kapsamında özel eğitim öğrencileri ve velilerinin eğitsel ve psiko-sosyal olarak salgın sürecinden minimum etkilenmeleri için çalışmalar yapılacak. Projeyle beraber özel eğitim okulları içerisinde bulunan eğitim materyalleri öğrencilere ulaştırılarak evde eğitim sürecinde materyal eksikliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca Elim Sende projesi ile öğretmenler tarafından gerek öğrenciler gerekse de veliler ile sürekli iletişim halinde olunarak, onlara psikolojik destek olunacak ve eğitsel anlamda yönlendirmeler yapılacak. Soyut anlamda sağlanan bu eğitim desteğini somutlaştırabilmek adına, özel eğitim alanında eğitim veren öğretmenler tarafından eğitici videolar çekilerek, eğitim çalışmaları videolar ile somutlaştırılacak. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 10:50 Kaynak: İHA
Son Dakika Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı