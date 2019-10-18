Son Dakika Haberleri: Özel eğitim öğrencilerinden Mehmetçik'e moral mektubu
Son Dakika Güncel Özel eğitim öğrencilerinden Mehmetçik'e moral mektubu

Özel eğitim öğrencilerinden Mehmetçik'e moral mektubu

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıfı öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral mektubu yazdı.

Özel eğitim öğrencilerinden Mehmetçik'e moral mektubu, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıfı öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral mektubu yazdı.

Özel eğitim sınıfı öğrencileri, Demirci İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek mektuplarını Kıdemli Başçavuş Hasan Çayır'a teslim etti.

Öğrenciler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/ PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit olan vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş'in annesi Zekiye Güneş'e de mektup ve ay yıldız işlemeli yazma gönderdi.

Mektupta, "Ne büyüksünüz ki şehit annesi oldunuz. Sakın üzülmeyin. Bizler sizlerin oğulları ve çocuklarınınız." ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili Uğur Güncan, özel eğitim alan öğrencilerinin Mehmetçik'e moral, şehit olan askerlerin ailelerine de destek vermek istediğini belirtti.

Öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığı önünde poz vererek Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Anadolu Lisesi, İbrahim Ethem, Demirci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:43 Kaynak: AA
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