Özel eğitim öğrencilerinden Söğütlü Belediye Başkanı Özten'e ziyaret - Son Dakika

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Söğütlü Çok Programlı Lisesi'nde okuyan özel eğitim öğrencilerini ağırladı.

Muhammed Güven ve Ecem Eri ile bir süre sohbet eden Özten, öğrencilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Her insanın engelli adayı olduğunu vurgulayan Özten, "Herkesin bunun bilincinde olması gerekir. Çevremizde, yollarda gördüğümüz engelli ve yaşlılarımıza mutlaka gönülden yardımcı olmalıyız. Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüze 'ilçemizdeki tüm engellileri, yaşlıları tespit edin, gerekli yardımları yapın' diye talimat verdim. Her zaman onların yanındayız." şeklinde konuştu.

Öğrenciler, daha sonra Özten'in tahsis ettiği araçla ilçede görmek istedikleri yerleri gezdi.