Özel eğitim öğrencilerinden "yürekleri ısıtan" proje - Son Dakika
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Özel eğitim öğrencilerinden "yürekleri ısıtan" proje

6 saat önce

Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin özel eğitim öğrencileri, "Kuşlar evsiz kalmasın" projesi kapsamında öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları kuş yuvalarını parklara yerleştirdi.

Özel eğitim öğrencilerinden

Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin özel eğitim öğrencileri, "Kuşlar evsiz kalmasın" projesi kapsamında öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları kuş yuvalarını parklara yerleştirdi.

Özel eğitim öğrencileri, proje kapsamında öğretmenleri ile hazırladıkları 28 kuş yuvasını önce okullarının bahçesindeki, ardından da ilçedeki Sınarcık Parkı ve Meteoroloji Piknik Alanı'ndaki ağaçlara astı.


Özel eğitim öğretmeni Gülten Atatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin büyük heyecan ve istekle projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Kuş yuvalarının atık malzemelerden yapıldığını anlatan Atatepe, "Proje ile öğrencilere geri dönüşüm bilinci oluşturmak istedik. Pet şişe, çalı, kumaş, koli gibi atık malzemelerden küçük kuş yuvası ve yemlik yapmalarını sağlayarak doğaya ve çevreye faydalı olma bilinci kazandırmaya çalıştık." dedi.

Herkesin atıklardan kuş yuvası ve yemlik yapabileceğini vurgulayan Atatepe, bu sayede canlıların yaşamına katkı sağlayabileceklerini belirtti.

Özel eğitim öğrencisi Volkan Kalaycı da kuşlar üşümesin diye yuvaları yaptıklarını aktararak, projeye katılmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Anadolu Lisesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:28 Kaynak: AA
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