Son Dakika Haberleri: Özel eğitim öğrencilerine "bayram hediyesi"
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Özel eğitim öğrencilerine "bayram hediyesi"

1 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Şehit Fethi Sekin Yurdu öğrencileri ve çalışanları, Bornova ilçesindeki okulda özel eğitim öğrencilerine bayram hediyesi dağıttı.

Özel eğitim öğrencilerine
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Şehit Fethi Sekin Yurdu öğrencileri ve çalışanları, Bornova ilçesindeki okulda özel eğitim öğrencilerine bayram hediyesi dağıttı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli şube müdürü Yavuz Kılıçaslan, TÜGVA gönüllüleriyle Bornova Şehit Hüseyin Dalgılıç Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.
Kılıçaslan, gençleri buluşturmaktan ve özel eğitim öğrencilerinin bayram sevincine tanık olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Okul müdürü İsmail Çelik, okulda 121 orta ve ağır düzeyde zihinsel engellinin eğitim aldığını, öğrencileri için birlik ve beraberliği pekiştiren organizasyonların büyük önem taşıdığını kaydetti.
TÜGVA İzmir Yurt Koordinatörü Cenk Yılmaz, "Yurdumuz Kardeşlik, Yurdumuz Birlik" projesi kapsamında üniversite ile özel eğitim öğrencileri arasında köprü kurmayı hedeflediklerini anlattı.
"Çocukları mutlu etmek bizi de mutlu ediyor." diyen Yılmaz, sosyal sorumluluk projeleriyle Ramazan Bayramı öncesi özel eğitim öğrencilerini sevindirmek istediklerini, hediye olarak kırtasiye seti dağıttıklarını belirtti.
Etkinlikte, üniversite öğrencileri, hediye verdikleri çocukların bayramını kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:47 Kaynak: AA
Bornova, Kültür Sanat
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