Özel eğitim öğrencilerini taşıyan servis kaza yaptı: 5 yaralı - Son Dakika

Kaza, Manisa- Turgutlu Çevreyolunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Turgutlu'dan aldığı özel eğitim öğrencilerini Manisa'daki merkeze getiren Adnan H. idaresindeki 45 J 6510 plakalı Volkswagen marka öğrenci servisi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole düştü. Yoldan çıkarken yol kenarındaki taş parçalarına çarparak duran öğrenci servisinde maddi hasar meydana gelirken araçta bulunan 6 öğrenciden 5'i hafif şekilde yaralanarak şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Adnan H. de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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