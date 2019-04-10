Özel Eğitim Öğrencisi Kıza Cinsel Saldırıda Bulundular, Aileleriyle Kaçtılar

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, özel eğitim öğrencisi B.K. (14), bakkal dönüşü yolunu kesen yaşları 15 ile 17 arasında değişen akraba 5 genç tarafından zorla götürüldüğü metruk binada cinsel saldırıya uğradı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, özel eğitim öğrencisi B.K. (14), bakkal dönüşü yolunu kesen yaşları 15 ile 17 arasında değişen akraba 5 genç tarafından zorla götürüldüğü metruk binada cinsel saldırıya uğradı. Küzük kızın başından geçenleri anlattığı babanın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında adreslerine baskın düzenlenen şüphelilerin, aileleriyle birlikte evlerini boşaltarak, kaçtıkları ortaya çıktı.



Olay, 29 Mart günü Çankaya Çiğdem Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yüzde 50 zihinsel engelli olduğu için özel eğitim gören B.K. okul sonrası eve geldi. Annesinden para alıp, bakkala gitti. Ancak eve dönerken yolu, mahalleden tanığı yaşları 14 ile 17 arasında değişen ve akraba olan 5 genç tarafından kesildi. Grup, zorla metruk bir binaya götürdüğü küçük kıza, cinsel istismarda bulundu. Eve gelen B.K., yaşadığı olayı önce babaannesine ardından da babasına anlattı. Bunun üzerine baba, hemen polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında psikolog eşliğinde ifadesi alınan B.K., 3 saldırganı fotoğraflarından teşhis etti. Polis ekipleri de kimlikleri belirlenerek, haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Ancak, şüphelilerin aileleri ile birlikte evlerini boşaltarak, kaçtıkları ortaya çıktı.



B.K.'nın babası, adalete sığındığını belirterek, "Yakınlarım farklı şeyler yapmak istedi. Ancak ben hepsine engel oldum. Şiddetle bir yere varılmayacağını biliyorum. Bu kişileri mahalleden tanıyorum. Hepsi akraba. Memleketleri olan Gaziantep'e kaçtıklarını duydum. Kızım ve ailemizin psikolojisi çok kötü. Hepsinin kimliği belli. Bir an önce yakalanmalarını istiyorum" dedi. - Ankara

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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