Son Dakika Haberleri: Özel eğitim öğrencisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Yaşam Özel eğitim öğrencisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Özel eğitim öğrencisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

2 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Özel Eğitim Anasınıfı öğrencisi Ali Keleş, Barış Pınar'ı harekatına tahtaya el baskısı çalışması ve yürütecine Türk Bayrağı asarak destek verdi.

Özel eğitim öğrencisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Özel Eğitim Anasınıfı öğrencisi Ali Keleş, Barış Pınar'ı harekatına tahtaya el baskısı çalışması ve yürütecine Türk Bayrağı asarak destek verdi.


Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Anasınıfı öğrencisi işitme engeli olan ve yürüme güçlüğü çeken 6 yaşındaki Ali Keleş,


Barış Pınar'ı harekatına destek amacıyla öğretmeni Şeyma Koç'un tahtaya yazdığı "Barış Pınar'ı harekatı" yazısının altına el baskısı çalışması yaptı, sonrasında ise yürütecinin önüne Türk Bayrağını astı. Öğrencisinin yaptığı çalışma esnasında çok duygulanan Öğretmen Şeyma Koç, minik öğrencisi Ali Keleş'i tebrik etti. - KÜTAHYA

Ali Keleş, Hisarcık, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:01 Kaynak: İHA
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