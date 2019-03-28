Son Dakika Haberleri: Özel Eğitim Öğrencisinin "Polis Olma" Hayali Gerçekleşti

Özel Eğitim Öğrencisinin "Polis Olma" Hayali Gerçekleşti

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, polisleri çok seven ve polis olma hayali kuran Enes Can Saygı'nın hayalini İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Özel Eğitim Öğrencisinin
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, polisleri çok seven ve polis olma hayali kuran Enes Can Saygı'nın hayalini İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Gölbaşı Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, polis ekiplerine, ilçe merkezine bağlı Ozan köyü Mehmet Ayrık İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi özel eğitim öğrencisi 8 yaşındaki Enes Can Saygı'nın ekip arabası ile okulundan alınması talimatını verdi.

Polisler de okula gidip küçük Enes'i polis arabasına bindirerek, siren sesleri arasında İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Enes Can Saygı, yolda durdurduğu araçların sürücülerini emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen küçük Enes, burada İlçe Emniyet Müdürü Koçyiğit tarafından karşılandı.

Mehmet Ali Koçyiğit, kendisinin amir olduğunu söylediği Enes Can'dan telsizden tüm ekiplere talimat vermesini istedi. Küçük Enes, ardından da kendisi için hazırlanan pastayı kesti.

Bu güzel günün anısı olarak Enes Can Saygı'ya oyuncak polis arabası hediye edildi.

Yaşadıklarından çok mutlu olan Enes Can, yine polis arabalarıyla ailesine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:38 Kaynak: AA

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