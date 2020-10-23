Özel eğitim okulları beş gün yüz yüze eğitime geçiyor - Son Dakika

Özel eğitim okulları beş gün yüz yüze eğitime geçiyor

23.10.2020 20:53
Özel eğitim okulları beş gün yüz yüze eğitime geçiyor, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla beş gün yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla beş gün yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırdı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yüz yüze eğitimlerine ilişkin yazı gönderildi.

Buna göre, kademeli olarak yüz yüze eğitimin genişletilmesi kapsamında 26 Ekim itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarında beş gün yüz yüze eğitime başlanacak.

Yüz yüze eğitim için öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacak ve velinin yazılı talebi doğrultusunda yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Yüz yüze eğitimde, her ders saati 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak.

Öğretmenler tarafından haftada beş gün okulda yüz yüze eğitim verilecek olması nedeniyle okula devam etmeyen öğrenciler için ayrıca canlı ders yapılamayacak.

Bu nedenle yüz yüze devam etmeyen öğrencilerin "www.orgm.meb.gov.tr" ve "www.eba.gov.tr" web sayfalarından, "özelimegitimdeyim" ile "EKPSSMEBOZEL" mobil uygulamalarından veya "tid.meb.gov.tr" gibi dijital platformlarından yararlanması, ayrıca EBA ilkokul ve ortaokulda yayınlanan özel eğitim öğrencilerine yönelik hazırlanan ders videolarının takip edilmesi velilere tavsiye edilecek ve takibi sağlanacak.

Veli dilekçelerine istinaden bir sınıfa kayıtlı tüm öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmesi halinde, ders saati kadar uzaktan canlı dersler yapılacak.

milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, Ekim, MEB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özel eğitim okulları beş gün yüz yüze eğitime geçiyor - Son Dakika

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