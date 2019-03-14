Özel Eğitim Projelerine AB Desteği

Gaziantep'te "Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı" tanıtıldı.

Gaziantep'te "Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı" tanıtıldı.



Kentte bir otelde düzenlenen programa, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından gelen eğitimciler ile hibe programı hakkında bilgi almak isteyen eğitim sektörü çalışanları katıldı.



Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından finanse edilen, sözleşme makamının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olduğu hibe programıyla, özel eğitim ve kaynaştırma eğitiminin kalitesinin arttırılmasına yönelik projelerin destekleneceği belirtildi.



Programla, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi alanında öğretmenlerin yeterliliklerinin geliştirilmesi, özel eğitim müfredatına ilişkin e-öğrenme materyallerinin hazırlanması ve kaynaştırma eğitiminde uygulanması, özel eğitim alanında faaliyet gösteren eğitim kurumlarının fiziksel ortamlarının özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarına göre iyileştirilmesi gibi konularda projelerin teşvik edileceği ifade edildi.



Kar amacı gütmeyen ve eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, okullar, bilim ve sanat merkezleri, yerel yönetimler ve üniversitelerden gelen başvuruların kabul edileceği açıklandı.



Hibe desteğine başvurmak isteyenlerin proje ön tekliflerini, 3 Mayıs'a kadar sunması gerektiği kaydedildi.

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