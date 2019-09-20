Özel eğitim sınıfı için fındık bağışı

Trabzon'da gönüllülerin bağışladığı fındığın satışından elde edilen gelirle bir okulun özel eğitim sınıfının eksikleri giderilecek.

Trabzon'da yaşayan Emine Timuçin, 15 yaşındaki otistik oğlunun eğitim gördüğü Yıldızlı TOKİ Ortaokulu özel eğitim sınıfının malzeme ihtiyacının karşılanması için Türk Kızılay Trabzon Şubesine başvurdu. Bunun üzerine Türk Kızılay Trabzon Şubesi Kadın Kolları öncülüğünde hem sınıfın eksiklerinin giderilmesi hem de yörenin en önemli tarımsal ürünü fındığa dikkati çekmek amacıyla kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşları, dernek ve siyasi partiler fındık bağışında bulunuyor. Fındıkların satışından elde edilecek gelirle özel eğitim sınıfının eksikleri alınacak.

Emine Timuçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluna 2 yaşındayken otizm teşhisi konulduğunu, 13 yıldır çocuğunun hayata bağlanabilmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

Oğlunun eğitim gördüğü Yıldızlı TOKİ Ortaokulu özel eğitim sınıfında bazı eksikler olduğunu, bunları giderebilmek için sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini anlatan Timuçin, "Fındıklarını kurutan vatandaşlar artık ürününü satıyor. Biz de özel öğrencilerin sınıfına malzeme desteğinde bulunmak amacıyla Kızılay ile işbirliği yaptık. Bu işbirliğinde fındığı da ön plana çıkarmak istedik ve 'Her fındık bir otizm sınıfını karşılar' diye düşündük." dedi.

Türk Kızılay Trabzon Şubesi Başkanı Dr. Oğuz Kara ise Türk Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarına işaret etti. Kampanya kapsamında bölgenin en önemli ekonomik değeri olan fındığı da ön plana çıkarmak istediklerini dile getiren Kara, "Ne yapabiliriz, derken fındık sezonu olması nedeniyle toplanan fındıkların satışını yapıp sınıfımıza katkıda bulunmaya karar verdik. Bu kapsamda topladıkları fındıklarını getiren kurumlarımız oldu." diye konuştu.

Kara, şube olarak geçen yıl engelli öğrencilerin kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarını karşıladıklarını, eğitime yönelik yatırımları bu yıl da sürdüreceklerini vurgulayarak hayırseverlerden bu konuda destek beklediklerini anlattı.

Türk Kızılay Trabzon Şubesi Kadın Kolları Başkanı Renate Şura Ay, kampanyaya sivil toplum kuruluşları, dernekler ve siyasi partilerin destek verdiğini belirterek "Çok pahalı ve sınıfta eksik malzemeleri bizler tamamlamaya karar verdik. Bu kapsamda da bağışçılarımızdan kampanyamıza destek vermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

"Fındığı olan getirdi"

Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği Kadın Kolları Başkanı Havva Yetimoğlu Demir ise dernek olarak dezavantajlı öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek "Kızılayın böyle bir çalışması olduğunu öğrenince üyelerimizle destek vermek istedik. Fındığı olan getirdi, olmayan da parayla fındık satın alarak bağışta bulundu. Arkadaşlarımızın bu bağışı beni çok duygulandırdı." dedi.

Bahçesinden topladığı fındıkların bir kısmını bağışlayan İsmail Erkan, herkesi kampanyaya destek olmaya davet ederek şunları söyledi:

"Herkes bir ya da beş ağacını bu sınıfa bağışlasın. Belki böylece Trabzon'daki bütün sınıfları yaptırabiliriz. Bu desteğimizi Kızılay üzerinden yaptık. Umarım hedefine ulaşacak. Kimi az, kimi çok, herkesin fındığını vereceğini düşünüyorum. Yaklaşık 30 kilogram kabuğundan ayrılmış fındığı öğrencilerin sınıfı için hediye ettim. Önemli olan bu duyarlılığı göstermektir."

AK Parti Ortahisar Kadın Kolları üyeleri de topladıkları fındıkları şubeye getirerek Oğuz Kara'ya teslim etti.