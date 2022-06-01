Özel Eğitim uygulama okullarında "Dev dönüşüm" projesine start verildi - Son Dakika
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Özel Eğitim uygulama okullarında "Dev dönüşüm" projesine start verildi

01.06.2022 13:12

Özel Eğitim uygulama okullarında "Dev dönüşüm" projesine start verildiZONGULDAK Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Uygulama okullarında başlattığı "özel eğitim okullarında Dev dönüşüm" projesi doğrultusunda açılan uygulama alanları kurulmaya başlandı.

Özel Eğitim uygulama okullarında "Dev dönüşüm" projesine start verildi

ZONGULDAK Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Uygulama okullarında başlattığı "özel eğitim okullarında Dev dönüşüm" projesi doğrultusunda açılan uygulama alanları kurulmaya başlandı.

Zonguldak'ın Alaplı özel eğitim uygulamalı Okulunda dahil edilen 6 uygulama alanı proje doğrultusunda ön plana çıkan bahçe ve hayvan bakım uygulamalı alanı okul yönetimi ve velilerin de destekleriyle hayvanların beslenebileceği alan oluşturuldu. Tavşan, tavuk, kaz, ördek ve kedi öğretmen ve öğrenciler tarafından beslenme başlandı. Alaplı ilçesinde özel öğrencilerin eğitim gördüğü bir okul bahçesine, öğretmenlerin desteğiyle 6 bölmeli hayvan barınağı yaptıran okul idaresi, özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere hayvan sevgisini aşılamayı amaçlıyor. Okulun hayvanat bahçesinde tavus kuşu, hindi, güvercin, kaplumbağa, tavşan, ördek, hindi gibi birçok hayvan yer alıyor. Okulda özel öğrenci dışında, İlçede eğitim gören diğer öğrenciler de hayvanat bahçesini ziyaret ediyor.

Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Serkan Darol okulda 6 uygulamalı projeyi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürüttüklerini belirterek, " Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonu doğrultusunda toplamda 6 atölye okulumuzun bünyesinde faal olarak kullanmaya başladık. Bunlardan en önemlisi olan Hayvan ve Sera barınağı uygulama alanımızda çocuklarımızla birlikte toprakla bütünleşiyorlar, hayvan sevgisi kazanıyorlar. Bu çalışmaların birincisinde okulumuza 5 bölmeli hayvanat bahçesi kazandırdık. Bahçemizde şu ana kadar 10 çeşit hayvan mevcut.Vatandaşlarımız tarafından okulumuza verilen bu hayvanları, öğrencilerimizle beraber bakımını üstlenmekteyiz. Hayvan içerisinde çocukların ilgisini en çok çeken tavşan ile kirpi oldu. Öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız bu proje herkes tarafından beğenildi. İleriki süreçte hayvan sayısını ve çeşidini çoğaltmak olacaktır. Bölgemizde hayvanat bahçesi olmadığından, Aileleriyle birlikte büyük şehirlere gitmek zorunda kalıyorlardı ama biz hayvanat bahçesini çocukların yağına getirdik. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Diğer uygulama alanlarımızda, Görsel sanatlar, Muzik, Duygu [s1]bütünleme,spor uygulama alanlarımız olmak üzere, bütün uygulama alanlarımız çocuklarımızla burada hayatta karşılaşabilecekleri tüm uygulama alanlarımızı sunarak onları hayata hazırlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Özel Eğitim uygulama okullarında Dev dönüşüm projesine start verildi
Özel Eğitim uygulama okullarında Dev dönüşüm projesine start verildi
Özel Eğitim uygulama okullarında Dev dönüşüm projesine start verildi
Özel Eğitim uygulama okullarında Dev dönüşüm projesine start verildi

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Kaynak: İHA

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