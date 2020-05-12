Özel Eğitim Uygulama okulundan öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri, özel eğitim öğrencilerini evlerinde ziyaret ederek, hediyeler verdi.

Ziyaret sırasında çocukların ağzından yazılan, Anneler Günü'nü kutlayan mektuplar, öğretmenleri tarafından annelere verildi. Mektubu okuyan anneler duygu dolu anlar yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Seydişehir ve Bozkır'da ikamet eden öğrencileri ve ailelerini evlerinde ziyaret ettiklerini belirterek, "16 Mart tarihinden bu yana uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, öğretmenlerini görünce çok mutlu oldular ve büyük heyecan yaşadılar. Uzaktan eğitim sürecinde okulu özlediklerini dile getiren öğrenciler için büyük bir moral ziyareti oldu." ifadesini kullandı.