Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Çorlu'daki eğitim kurumlarına ziyaret - Son Dakika

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Oktay Kılıç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir dizi inceleme gerçekleştirdi.

Çorlu'da eğitim-öğretim veren Çorlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret eden Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Oktay Kılıç'a Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlikten Sorumlu Şube Müdürü Dinçer Dönmez eşlik etti. Oktay Kılıç, kurumlarda incelemelerde bulunarak, kurumların yöneticileri ile Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan'dan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. - TEKİRDAĞ