Özel Eğitim ve Uygulama Öğretmenleri Hollanda'da Kursa Katıldı

Samsun Atakum Fahriye Kemal Kızılot Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'ndan 12 kişilik heyet, Hollanda'da otizmli çocuklarda floortime uygulamaları ve otizmli öğrenciler ile gerçekleştirilen eğitim süreçlerini kapsayan 7 günlük bir kurs aldı.

Samsun Atakum Fahriye Kemal Kızılot Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'ndan 12 kişilik heyet, Hollanda'da otizmli çocuklarda floortime uygulamaları ve otizmli öğrenciler ile gerçekleştirilen eğitim süreçlerini kapsayan 7 günlük bir kurs aldı.



Fahriye Kemal Kızılot Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nun proje sahibi olduğu ve 2018 teklif çağrısı döneminde Erasmus Okul Eğitimi Personel Hareketliliği kapsamında kabul edilen "Floortime ile her çocuk özeldir" isimli AB projesinin uygulamaları Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Rotterdam ve Groningen şehirlerinde yapıldı.



12 kişiden oluşan heyet, otizmli çocuklarda floortime uygulamaları ve otizmli öğrenciler ile gerçekleştirilen eğitim süreçlerini, aldıkları 7 günlük kurs ile pekiştirdi.



Konu ile ilgili açıklama yapan okul müdürü Hakan Acar, "Gerçekleştirilen proje faaliyetleri ile katılımcıların bilgi, tecrübe ve vizyonları genişledi. Otizmli ve özel gereksinimli öğrencilerin eğitimleri le ilgili konularda Hollanda'da gerçekleştirilen eğitsel faaliyetleri yerinde öğrenme ve izleme fırsatı bulmak çok verimli geçti" dedi. - SAMSUN

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