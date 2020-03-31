Özel eğitime koronavirüs engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel eğitime koronavirüs engeli - Son Dakika

Özel eğitime koronavirüs engeli

6 saat önce

ÜLKE genelinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında öğrencilerin birçoğu uzaktan eğitim programına dahil edilirken, özel eğitim gereksinimli çocukların bu haktan yararlanamadığı belirtildi.

Özel eğitime koronavirüs engeli, System.String[]

ÜLKE genelinde, koronavirüse  karşı alınan önlemler kapsamında öğrencilerin birçoğu uzaktan eğitim programına dahil edilirken, özel eğitim gereksinimli çocukların bu haktan yararlanamadığı belirtildi. Engelli çocukları olan aileler, eğitime ara verilmesi nedeniyle çocukların gelişiminde gerileme yaşanmasından korkuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime 30 Nisan'a kadar ara verilmesi, engelli çocuklara sahip aileleri tedirgin etti. Örgün eğitime gidemeyen ve rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitim alması gereken bireylerin uzaktan eğitime dahil olmadığını dile getiren Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Besim Toker, eğitime yaklaşık 45 günlük ara verilmesinin özel çocukların gelişimini olumsuz etkileyeceğini savundu. Özel eğitimin kesintisiz olması gerektiğine dikkat çeken Toker, engelli bireyler için de online eğitim verilmesini istedi. Özel gereksinimli çocukların ihmal edilmemesi gerektiğini dile getiren Toker, "Özel eğitimde yazın bile tatil yoktur. Çünkü özel eğitim kesintisizdir. Ama bu süreçte yaklaşık 45 gün çocuklarımız eğitimden mahrum kalacak. Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim kurumlarında normal gelişim gösteren bireyler için uzaktan eğitim programı hazırladı. Özel gereksinimli çocuklarımız için herhangi bir düzenleme yok. Biz de beklenti içerisindeyiz" dedi. Özel eğitim alan çocukların gündelik yaşamlarında bir değişiklik yaşandığına dikkat çeken Toker, bu durumun bazı davranış değişikliklerine de yol açtığını dile getirdi. Toker, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın çoğunun eğitim, diyet ve spor programları var. Bunlar sekteye uğradı. Aile içerisinde çatışmalar hatta komşularla sorun yaşayanlar var. Ülke genelinde 400 bine yakın çocuk özel eğitim desteği alıyor. Bu çocuklar maalesef eğitimden mahrum. Aileler çaresiz, kurumlar sıkıntılı. Özel eğitim kurumlarında 35 bine yakın çalışan var. Biz ailelerle sürekli iletişim halindeyiz, onlara destek vermeye çalışıyoruz. Duyarlı velilerle iş birliği yapıldığında fayda sağlanır. Bu da belli bir zaman idare eder. Aileler bu süreçte kurumla iletişim halinde olsun. Özel eğitim desteğini online da olsa sürdürsünler. Uzmanlar evleri ziyaret edebilir. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un konuya duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Bakanlık bünyesinde bir kurul oluşturup özel eğitim gereksinimi duyan çocuklarla ilgili bir düzenleme yapsınlar. Bunun beklentisi içindeyiz."

Fizik tedavi desteği alan öğrencilerin de eğitimden uzak kaldığını anlatan Besim Toker, "Onların çalışacakları aletler ve özel eğitim materyalleri kurumlarda bulunuyor ve onları eve taşıma olanağı yok. Fizyoterapistler şimdilik evde yapılabilecek basit bazı egzersizler öneriyor" dedi. Özel eğitimdeki kesintinin acilen giderilmesini isteyen Toker, anne babası çalışan özel çocukların velilerinden en az birinin de izinli sayılması gerektiğini savundu.

TELEVİZYONDAN EĞİTİM İSTEDİ

Narlıdere'de yaşayan Bülent ve Sevim Karadavut çiftinin 13 yaşındaki kızları, doğuştan serepral palsi hastası Sude Naz Karadavut da koronavirüs önlemleri kapsamında eğitime ara verdi. Kardeşi Yiğit Ali ile birlikte tüm vaktini evde geçiren Sude Naz'ın yoğun fizik tedaviye ihtiyaç duyduğunu anlatan anne Sevim Karadavut, rehabilitasyon merkezinin kapalı olması nedeniyle bu desteği alamadıklarını kaydetti. Aynı zamanda 6'ncı sınıf öğrencisi olan kızlarının gerilemesinden korktuklarını anlatan Karadavut, "Evde bakım çok zor, yetişemiyorum. Bazı etkinlikler için alet gerekiyor. Evdeki çatal, kaşık, oklava ile etkinlik yapıyoruz. 'Evde kal' sürecine biz de uymaya çalışıyoruz. Ama nereye kadar? Bu durum hem sosyallik açısından dezavantajlı hem de özel eğitimi geri kalıyor. Öğretmenler daha güzel ilgileniyordu. Benim bir tane daha çocuğum var. İkisiyle birlikte ilgilenmek çok zor" dedi. Sude Naz'ın haftanın 5 günü okula gittiğini, haftada 8 saat ise özel eğitim aldığını anlatan Karadavut, "Okuldan çıkınca konuşma terapisi ve fizik tedavisi alıyordu. Hepsi yarım kaldı. Normal çocuklar için televizyonlarda eğitim var. Ama bizim için yok" diye konuştu.

'OKULDAN UZAKLAŞIYORLAR'

Zihinsel engelli 35 yaşındaki Tuna Coşkun'un annesi emekli fen bilgisi öğretmeni Ayşe Çoşkun da şunları söyledi:

"Oğlum haftanın her günü özel eğitime gidiyordu. Diğer okullar televizyondan yayın yapıyor. Bizim çocuklarımız ne olacak? Engelli çocuklarımız için de bir kanalda eğlenceli dersler yapılabilir. Okuldan da uzaklaştı. Şimdi gitmek istemeyecek. Korona belasından ne zaman kurtulacağız diye düşünüp düşünüp depresyona girmek istemiyoruz."

Evde sıkılmadığını anlatan Tuna Coşkun ise ağabeyinin ona piyano getirdiğini ve mutlu olduğunu söyledi.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:28 Kaynak: DHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak Engelli adam el frenini indirdi aile ölümden döndü Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi         
16:01
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz         
15:51
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu         
15:36
Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı         
15:33
TMSF, TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak         
15:31
Survivor'da Yasin'le Evrim'in sürpriz yakınlaşması! Yeni bir aşk mı doğuyor? Survivor'da Yasin'le Evrim'in sürpriz yakınlaşması! Yeni bir aşk mı doğuyor?         
15:30
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü         
15:26
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık         
15:22
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi         
15:19
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu         
14:54
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı         
14:52
Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak         
14:46
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi         
14:42
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı         
14:38
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor         
14:34
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti         
14:25
Koronavirüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? İşte bu konuda dikkat edilmesi gerekenler Koronavirüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? İşte bu konuda dikkat edilmesi gerekenler         
14:23
Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı         
14:22
Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek         
14:16
İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı         
14:13
Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:13
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak         
14:09
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir         
14:08
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak         
14:01
Fenerbahçe, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu Fenerbahçe, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu         
14:00
Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi         
13:57
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi         
13:51
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadesini kullandı         
13:44
İki kadını darp eden türkücü Yusuf Harputlu'ya 9 ay hapis cezası verildi İki kadını darp eden türkücü Yusuf Harputlu'ya 9 ay hapis cezası verildi         
13:29
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 16:12:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel eğitime koronavirüs engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]