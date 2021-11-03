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Özel eğitime muhtaç öğrencilere saç bakımı desteği - Son Dakika

Özel eğitime muhtaç öğrencilere saç bakımı desteği

03.11.2021 18:56

Özel eğitime muhtaç öğrencilere saç bakımı desteği Simav Halil İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi'nde, Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine yönelik saç kesimi ve bakımı projesi uygulanıyor Kütahya'nın Simav ilçesindeki Halil İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve...

Özel eğitime muhtaç öğrencilere saç bakımı desteği

Simav Halil İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi'nde, Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine yönelik saç kesimi ve bakımı projesi uygulanıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesindeki Halil İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında, özel eğitime muhtaç öğrencilerin saç kesimi ve bakımları yapıldı.

Erkek öğrencilerin saç kesimini yapan kuaför Hasan Madak, özel eğitime muhtaç çocukların saçlarına ve zülüflerine dokunduklarını belirterek, çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kız öğrencilerin saç bakımını yapan kuaför Oya Öktem, İki okul arasında yapılan proje kapsamında, özel eğitime muhtaç çocukların zülüflerine dokunduklarını ifade etti. Kuaför Öktem, "Öğrencilerin saç kesimi ve bakımlarını yaptık. İçimize sinen böyle bir projede olmaktan mutluluk duyuyorum. Çocuklarımızı severek yaptığımız bu desteğin devamını getireceğiz" dedi.

Simav Halil İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Nihal Acar Poslu " Proje kapsamında, özel eğitim alan öğrencilerin saç kesimi ve bakımını yaptık. Öğrencilerimiz çok mutlu oldular. İlginin çok yüksek olduğu bu projeye 3 ay boyunca devam edeceğiz. Talep olursa yıl boyunca devam edebiliriz" dedi.

Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi İpek Özkaya, saçlarına yapılan bakımdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İsmail Bacaksız, amaçlarının özel eğitime muhtaç çocukların aileden bağımsız olarak ilk defa dışarıya çıkması ve onore edilmesi olduğunu belirtti. Bacaksız, " Dışarıda yaşadıklarımızı, özel eğitime muhtaç çocuklarımıza daha küçük yaşlarda yaşatmak için buradayız. Özellikle ilk defa ailesinden ayrı olarak saç kesimine gelen çocuklarımız var. Bağımsız birey yetiştirme programlarına ağırlık verdiğimiz bir çalışmayı yürütüyoruz" diye konuştu.

Öğrenci velisi Gülcay Yiğit, kızı Belinay'ın özel eğitim 1'inci sınıfta olduğunu belirtti. Yiğit " Mesleki Eğitim Merkezi'ne kızım için saç bakımı yaptırmaya geldik. Başkalarının da kızımla ilgilenmesi onu çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Simav Halil İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Halil Şen, iki okulun birlikte hazırladığı çok güzel bir projeye imza attıklarını ve bu projeye ev sahibi yaptıklarını ifade etti. Şen, "Özel eğitim öğrencilerimizin saç bakımlarını yapıyoruz. Geçen hafta başladığımız proje uygulamasından çocuklarımız çok memnun oldular. 3 ile 6 ay arasında uygulamaya devam edeceğiz. Dünya'nın en güzel çocukları olan özel eğitime muhtaç öğrencilerin yüzlerindeki küçük bir gülümseme, bizim için dünyalara bedeldir. Özel öğretim alan çocuklarımızın sosyalleşmesine katkıda bulunmaktan bizler de çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Özel eğitim alan öğrencilere yapılan saç kesimi ve bakımlarından sonra, ikramlar yapılarak, toplu halde hatıra fotoğrafı çekildi.

Özel eğitime muhtaç öğrencilere saç bakımı desteği
Özel eğitime muhtaç öğrencilere saç bakımı desteği
Özel eğitime muhtaç öğrencilere saç bakımı desteği
Özel eğitime muhtaç öğrencilere saç bakımı desteği

Mesleki Eğitim, Kütahya, Kuaför, Simav, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özel eğitime muhtaç öğrencilere saç bakımı desteği - Son Dakika


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