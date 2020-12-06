"Özel eğitimlerde pandemi ücret iadesi konusu henüz kesinleşmedi" - Son Dakika

"Özel eğitimlerde pandemi ücret iadesi konusu henüz kesinleşmedi"

06.12.2020 00:58

Korona virüs tedbirleri kapsamında, uzaktan eğitime geçen özel okulların ücret iadelerine ilişkin değerlendirmede bulunan avukat Emir Akpınar, "Özel eğitimlerde pandemi ücret iadesi konusu henüz kesinleşmedi" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, uzaktan eğitime geçen özel okulların ücret iadelerine ilişkin değerlendirmede bulunan avukat Emir Akpınar, "Özel eğitimlerde pandemi ücret iadesi konusu henüz kesinleşmedi" dedi.

Kayseri Tüketici Hakem Heyeti tarafından özel okul bedelinin tüketiciye iade edilmesi kararı alındığını fakat kararın mahkeme tarafından onaylanmadığını söyleyen avukat Emir Akpınar, "Son alınan kararla birlikte, okul öncesi eğitimi veren eğitim kurumları da faaliyetlerini uzaktan eğitim olarak devam ettirecek. Diğer açıdan rehabilitasyon merkezleri faaliyetlerine devam ediyor. Rehabilitasyon merkezlerinin Nisan-Mayıs aylarında kapatılmasından dolayı birçok engelli vatandaşımızın ameliyat edilmesi gerekli hale geldi. Rehabilitasyon merkezlerinin bugünden itibaren kapatılması yönünden bir karar alınmaması gerekiyor, faaliyetine devam etmeli. Geçtiğimiz aylarda Kayseri Tüketici İl Hakem Heyeti, pandemi süresinde bir özel okulun aldığı bedelin tüketiciye geri iade edilmesi şeklinde karar kıldı. Yalnız bu karar mahkemeler ya da istinaf ve ya Yargıtay tarafından henüz kesinleşmiş bir karar değil. Bu kararı Hakem Heyeti verdi, henüz kesinleşmiş bir karar yok ortada" dedi.

Emir Akpınar, özel eğitim kurumlarının da lehine fazla sayıda karar çıktığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hali hazırda da özel eğitim kurumları lehine fazla sayıda karar çıkmakta. Özel eğitim kurumlarının hakem heyetlerinde, Tüketici Mahkemelerinde yapmış olduğu savunma şu şekilde, 'Her ne kadar yüz yüze eğitim yapmasak da uzaktan eğitim olarak biz bu hizmet karşılığını veriyoruz' şeklinde bir savunma içerisindeler. Son çıkan kararlarda özel eğitim kurumları lehine devam eden süreçte bizi ne bekliyor? Okul öncesi eğitim kurumlarının kapatılması özellikle 6-7 yaş altı çocukların, bundan sonra ki süreçte teknolojiye bağımlığının artması ve bundan doğabilecek problemler. Yapılacak olan ücret iadeleri, her iki tarafın anlaşmasıyla ya da oluşacak bir anlaşmazlıkta hakem heyeti, mahkeme ve üst yargı organlarının vereceği karara bağlı ama an itibari ile özel eğitim kurumları bu hizmeti uzaktan verdikleri için tüketici lehine kararlar çıkmamakta, son güncel kararlar bu şekilde." - KAYSERİ

Zahit Şeyhanoğulları, Akpınar, Kayseri, Hakem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Özel eğitimlerde pandemi ücret iadesi konusu henüz kesinleşmedi' - Son Dakika


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