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Özel eğitimli çocuklar seyir terasını gezdi

6 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen etkinlikle özel eğitimli çocuklar Ihlamur Seyir Terasını gezdi.

Özel eğitimli çocuklar seyir terasını gezdi, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen etkinlikle özel eğitimli çocuklar Ihlamur Seyir Terasını gezdi.


Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin kendilerini toplum içerisinde olduklarını hissettirebilmek amacıyla gezi programı düzenledi. Okul idaresi tarafından düzenlenen program kapsamında özel eğitimli 9 öğrenci Ihlamur Seyir Terası'nı gezdi. Öğretmenleri ile birlikte yedikleri yemeğin ardından öğrenciler 'Bitki ve Hayvan' müzesini gezdi. Etkinlik ilçenin hakim tepelerinden bir tanesi üzerine inşa edilen ve kentin net bir şekilde görüldüğü Yenice Seyir Terasını tamamen gezdikten sonra sona erdi. - KARABÜK

Anadolu Lisesi, Karabük, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:53 Kaynak: İHA
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