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Özel ekibin çalışması faili meçhul cinayetleri aydınlattı - Son Dakika

Özel ekibin çalışması faili meçhul cinayetleri aydınlattı

08.12.2021 11:48

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde 2014'te kurulan özel ekip, dişten vidaya, toplu iğneden jant kapağına dikkate aldıkları tüm detaylarla 7 yılda 23 faili meçhul cinayeti çözdü.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde 2014'te kurulan özel ekip, dişten vidaya, toplu iğneden jant kapağına dikkate aldıkları tüm detaylarla 7 yılda 23 faili meçhul cinayeti çözdü.

Kentte, daha önce işlenmiş ancak çözülememiş cinayetlerin aydınlatılması amacıyla yaklaşık 7 yıl önce Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Faili meçhul olarak kayıtlara geçen dosyaları raflardan indirip çalışmalarını iğneyle kuyu kazar gibi titizlikle yürüten ekip, mesai mefhumu gözetmeksizin suçluların tespiti, adalete teslimi için mücadele ediyor.

Çalışmalarını detayları dikkate alarak sürdüren ekip, 23 faili meçhul cinayetin çözümüyle suçluların cezalandırılmasına katkı sağladı.

Cinayet Büro Amiri Komiser İdiris Şahin, AA muhabirine, özel ekipteki 25 personelin en iyi şekilde görevlerini yerine getirmeye gayret gösterdiğini söyledi.

Hem sahada hem masa başında titiz çalışma yürüttüklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Personelimizle birlikte kasten öldürme, taksirle öldürme, silahla ve bıçakla yaralama, intihar ve faili meçhul kalmış ölümlü trafik kazalarını takip etmekteyiz. Şubemizde kurduğumuz özel ekip sayesinde 7 yıl önce başlatılan çalışmalarda en eskisi 17 yıllık olan 23 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Meydana gelen bir cinayette günümüz teknoloji çağı olduğu için kameralardan ve MOBESE kayıtlarından 1800 saatlik görüntü izlediğimiz oluyor. Ayakkabı renginden üstündeki kıyafete kadar en küçük ayrıntıya dikkat ediyoruz, şüphelinin kimliğini tespit edip yakalıyoruz."

Cinayetin aydınlatılması için çalışmaların tüm yönleriyle yapıldığını belirten Şahin, "Cinayeti, olay yerinde bulduğumuz bazen bir çürük diş, bazen bir cıvata, bazen bir toplu iğne bazen de olayda kullanılmış bir bıçaktan çözebiliyoruz. Özel ekiplerimizin çalışmaları sonrasında 12 yıldır aydınlatılamamış Filiz Karadavut, 13 yıldır faili belirlenememiş Saliha Toker, 17 yıldır çözülemeyen Melahat Buharalıoğlu cinayetleri de aydınlatıldı." diye konuştu.

Ekibin, dosyalar üzerinde daha önce yapılmamış veya unutulduğu düşünülen konular üzerinde tekrar çalıştığına dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Bütün deliller toplandıktan sonra bürodaki personelle bir odada toplanıp beyin fırtınası yapıyoruz. Örneğin, 17 yıl önce meydana gelmiş bir cinayette nasıl işlenmiş olabileceğine dair senaryolar üretiyoruz. Senaryolar üzerinde konuşarak akla yatmayan kısımları arkadaşlarımız söyleyip bunları eleyerek, cinayete en uygun senaryoyu kafamıza oturtuyoruz ve bu şekilde olayın gerçekleştirdiğini değerlendirdiğimiz ve delil topladığımız şahısları gözaltına alıp faili meçhul olayları çözüyoruz."

Kafatasındaki dişten maktulün kimliğini tespit ettiler

Şahin, 2015 yılında arazide kafatası bulan ekiplerin, maktulün diş tedavisi gördüğünü tespit ettiğini, diş hastanelerinin kayıtları incelenerek, kafatasının İ.T'ye ait olabileceği üzerinde durduklarını, aileden alınan DNA örneklerinin karşılaştırılmasıyla kafatasının bu kişiye ait olduğunu ortaya çıkardıklarını söyledi.

Şahin, "Çürük bir dişten önce kayıp şahsın kimliğine, daha sonra şüphelilerine ulaşarak olayı aydınlatmış olduk. Yaptığımız çalışmalarda kafatası bulunmadan önce kayıp şahsın 1 yıl önce kaybolduğunu tespit ettik ve kafatası bulunduktan yaklaşık 6 ay sonrada olayı aydınlattık. Erkek şahsın alacak verecek yüzünden düşmanları olduğunu ve av tüfeğiyle öldürülerek araziye atıldığını belirledik, şüphelileri yakalayıp cezaevine teslim ettik." diye konuştu.

Olay yerindeki vidadan şüpheliyi buldular

Şahin, faili meçhul kalmış ölümlü trafik kazalarında da sahaya çıktıklarını ifade ederek, şu bilgileri aktardı.

"2016 yılında kuzey çevreyolunda ölümlü bir trafik kazası meydana gelmişti ve şüphelisi meçhul olarak dosyaya girmişti. Yaptığımız çalışmalarda olay yerinde birkaç parça cam kırığı ve küçük bir vida bulduk. Bu tür vidaların sadece kamyonlarda olduğunu tespit ettik. Kayseri ile çevre illerde yaptığımız çalışmalarda benzer marka ve model bir kamyonun olaydan bir gün sonra bir iş yerinde tamir edildiğini ve kırık parçaları da müşterinin alıp gittiğini tespit ettik. Araştırmalarda bu şahsın ikametine ulaşarak yaptığımız aramada kırık parçaları ele geçirdik ve şahıs suçunu itiraf etti. Olay yerinde bulduğumuz küçük bir vidadan faili meçhul ölümlü kazayı aydınlatmış olduk."

Başarılı çalışmaları gece gündüz görev yapan ekip arkadaşlarına borçlu olduğunu belirten Şahin, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve şube müdürlerinin de kendilerine her zaman destek verdiğini söyledi.

Özel ekibin çalışması faili meçhul cinayetleri aydınlattı
Özel ekibin çalışması faili meçhul cinayetleri aydınlattı
Özel ekibin çalışması faili meçhul cinayetleri aydınlattı
Özel ekibin çalışması faili meçhul cinayetleri aydınlattı
Özel ekibin çalışması faili meçhul cinayetleri aydınlattı

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Cinayet, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özel ekibin çalışması faili meçhul cinayetleri aydınlattı - Son Dakika


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