Özel ekip, 2 yıl önce kayıp ilanı verilen kadının cesedini toprağa gömülü buldu (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Özel ekip, 2 yıl önce kayıp ilanı verilen kadının cesedini toprağa gömülü buldu (2)

20.09.2022 13:27
Özel ekip, 2 yıl önce kayıp ilanı verilen kadının cesedini toprağa gömülü buldu (2)

KOCASI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİDiyarbakır Bismil'de, toprağa gömülü cesedi bulunan Yasemin Demir'in görümcesi M.D., ifadesinde, cinayeti kadının eşi Rüstem Demir'in işlediğini söyledi.

KOCASI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Diyarbakır Bismil'de, toprağa gömülü cesedi bulunan Yasemin Demir'in görümcesi M.D., ifadesinde, cinayeti kadının eşi Rüstem Demir'in işlediğini söyledi. M.D., kendisinin ve akrabaları C.D. ile M.D.'nin olay yerinde olduklarını, yine akrabaları olan K.D.'ye ait araçla olay yerine gittiklerini, azmettiricinin ise M.A.D. olduğunu kaydetti.

HEDEF SAPTIRMAK İÇİN KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞİfadede ismi geçen kişiler, gözaltına alınırken, Rüstem Demir de polisteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Rüstem Demir, Yasemin Demir'i kendisinin öldürdüğünü, olayı tek başına gerçekleştirdiğini söyleyerek, eşinin kendisini 2018'den beri aldattığını, bu durumu kabullenemediği için cinayeti işlediğini, hedef saptırmak için de Bismil Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Yasemin Demir hakkında kayıp müracaatında bulunduğunu öne sürdü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Burak EMEK- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,


YORUMLAR
500
Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine belediyeden 2 bin 500'er lira destek Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine belediyeden 2 bin 500'er lira destek Son dakika haberleri | Diyarbakır merkezli 3 ilde 'Alo Tatil' operasyonu: 13 gözaltı Son dakika haberleri | Diyarbakır merkezli 3 ilde 'Alo Tatil' operasyonu: 13 gözaltı Diyarbakır merkezli, sözde turizm şirketlerine yönelik operasyonda 13 kişi yakalandı Diyarbakır merkezli, sözde turizm şirketlerine yönelik operasyonda 13 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

Yasemin Demir, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel ekip, 2 yıl önce kayıp ilanı verilen kadının cesedini toprağa gömülü buldu (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:02 Akıl sağlığı sorunları yaşadığını duyuran ünlü oyuncu Ezra Miller, şimdi de kendisini "Mesih" ilan etti
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:13:09. #1.13#
SON DAKİKA: Özel ekip, 2 yıl önce kayıp ilanı verilen kadının cesedini toprağa gömülü buldu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement