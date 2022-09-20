Özel ekip, 2 yıl önce kayıp ilanı verilen kadının cesedini toprağa gömülü buldu (2)

KOCASI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Diyarbakır Bismil'de, toprağa gömülü cesedi bulunan Yasemin Demir'in görümcesi M.D., ifadesinde, cinayeti kadının eşi Rüstem Demir'in işlediğini söyledi. M.D., kendisinin ve akrabaları C.D. ile M.D.'nin olay yerinde olduklarını, yine akrabaları olan K.D.'ye ait araçla olay yerine gittiklerini, azmettiricinin ise M.A.D. olduğunu kaydetti.

HEDEF SAPTIRMAK İÇİN KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞİfadede ismi geçen kişiler, gözaltına alınırken, Rüstem Demir de polisteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Rüstem Demir, Yasemin Demir'i kendisinin öldürdüğünü, olayı tek başına gerçekleştirdiğini söyleyerek, eşinin kendisini 2018'den beri aldattığını, bu durumu kabullenemediği için cinayeti işlediğini, hedef saptırmak için de Bismil Emniyet Müdürlüğü 'ne giderek Yasemin Demir hakkında kayıp müracaatında bulunduğunu öne sürdü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Burak EMEK- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,