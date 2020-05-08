"Özel ekip" Kovid-19'a rağmen köyleri dolaşarak aşılama ve küpeleme yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Özel ekip' Kovid-19'a rağmen köyleri dolaşarak aşılama ve küpeleme yapıyor - Son Dakika

"Özel ekip" Kovid-19'a rağmen köyleri dolaşarak aşılama ve küpeleme yapıyor

6 saat önce

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce oluşturulan "özel ekip", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen köy köy dolaşarak aşılama ve kontrol çalışması yapıyor.

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce oluşturulan "özel ekip", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen köy köy dolaşarak aşılama ve kontrol çalışması yapıyor.

Veteriner hekim ve teknikerlerden oluşturulan 34 kişilik özel ekip, mesai mefhumu gözetmeksizin haftanın tüm günleri ilçe, köy ve beldelerdeki besi çiftlikleri ve mandıraları dolaşıyor.


Büyükbaş hayvanları, salgın hastalıklardan korumak için aşılayan ekip, yeni doğmuş yavruları da kimliklerini oluşturmak amacıyla küpeliyor.


Koruyucu ekipmanlarını giyen ekipler her sabah belirledikleri güzergaha seyredip, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde özel veteriner kliniklerine ulaşmakta zorluk yaşayanlara yerinde hizmet veriyor.

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde vatandaşların evde kalmasının önemli olduğunu, bu dönemde veteriner hekim, aşı veya ilaç sıkıntısı yaşanmaması için yoğun gayret gösterdiklerini belirtti.


"Ekipler fedakarca çalışıyor"

İlkbaharın hayvancılık açısından önemli olduğunu, belli bir takvim çerçevesinde aşı başta olmak üzere çalışmaların aksamadan yapılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, ekiplerin sektörün geleceği için fedakarca çalıştığını aktardı.


Yılmaz, ortaya konulan çalışmadan vatandaşların memnun kaldığını belirterek şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki bütün çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışıyor. Bu sektörlerin durmaması, üretime devam edilmesi ve gıda arzı güvenliğinin sağlanması açısından Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda gayret gösteriyoruz. Ne zaman bize ihtiyaç duyulursa derhal ekiplerimiz ulaşıp sorunu çözüyor. Aşılar, birçok hastalık ve zararlının etkisini ortadan kaldırmak için yapılan çalışmadır. Küpe takılarak kimliklendirme yaptığımız her buzağı, bizim hayvancılık envanterimize giriyor. Kaydı sağlandığı için ileriye yönelik planlamalar için veri altyapısı oluşturuluyor."

"Kovid-19 münasebetiyle ortaya çıkmış riskleri göğüslüyoruz. Tedbirlerimizi alıp hizmetin devamlılığını sağlıyoruz." diyen Yılmaz, bu hizmetlerin belli bir zaman ve takvime bağlı olduğunu, bugün yapılmazsa iki ay sonra yapmanın bir anlamı olmadığını kaydetti.

Yılmaz, üretim sürecine uygun her türlü şartta sahada olup memleket için fedakarca çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Sulusaray beldesinde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan İbrahim Canpolat da kendilerine sağlanan bu hizmetin hayvancılığın geleceği ve işletmelerin karlılığı açısından önemli olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

Nevşehir, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:28 Kaynak: AA


Son Dakika

Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü         
17:48
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı         
17:44
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi         
17:44
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı         
17:31
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi         
17:22
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi         
16:51
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi         
16:40
65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü 65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü         
16:34
Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı         
16:18
ABB'den Gökçek'e ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı         
16:13
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı         
16:05
Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı         
15:56
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti         
15:56
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı         
15:45
Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi         
15:33
Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler         
15:30
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak         
15:26
Rektörün istifası akıllara Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi         
15:08
Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin         
15:02
Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi         
14:54
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu         
14:50
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü         
14:32
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü         
14:32
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı         
14:25
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor         
14:24
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi         
14:18
Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi         
14:06
CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı         
14:01
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti         
13:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 18:07:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Özel ekip" Kovid-19'a rağmen köyleri dolaşarak aşılama ve küpeleme yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]