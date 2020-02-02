Özel ekip kuran jandarma hırsızları kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Özel ekip kuran jandarma hırsızları kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

Özel ekip kuran jandarma hırsızları kıskıvrak yakaladı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Tarımsal Kredi Kooperatifi'ni soyan hırsızlar, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

Özel ekip kuran jandarma hırsızları kıskıvrak yakaladı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Tarımsal Kredi Kooperatifi'ni soyan hırsızlar, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 3 Ocak tarihinde Altınova Mahallesi'nde bulunan Tarımsal Kredi Kooperatifi'ne pencere camını kırarak giren kişiler, çelik kasadaki kıymetli malzemeler, 35 bin lira para ve dizüstü bilgisayar ile LCD televizyonu çalarak kayıplara karıştı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, hırsızlık olayını aydınlatmak için İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, OYİ ve Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan özel bir ekip kurdu. 19 kameranın görüntülerini tek tek inceleyen ekip, H.K., S.K. ve İ.K. isimli şahısların hurda çelik kasayı satmaya çalıştıklarını tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararı ile S.K., İ.K., M.K. ve H.K., Altınova Mahallesi Topçukuru Küme Evleri'ndeki ikametlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde olay günü çaldıkları çelik kasanın içindeki nakit parayı paylaştıklarını, para kasasını ise Altınova Mahallesi Çayiçi Bağlık mevkiinde sazlık alana attıklarını, daha sonra minibüsle sazlık alana giderek kasayı alıp hurdacıya satmak için götürdüklerini fakat satamayınca Çayiçi Bağlık mevkiinde gölete atarak üzerini taşlarla kapattıklarını söylediler. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Madra Çayı'na atılan çelik kasayı dalış ekibi ve iş makinesi yardımı ile göletten çıkardı. S.K., İ.K., M.K. ve H.K. isimli 4 kişi gözaltına alınırken, hakkında çeşitli suçlarından yakalama emri bulunan A.C. isimli şüpheli ise tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Göletten çıkartılan çelik kasa ile çekler ve 156 adet kıymetli evrak da kooperatif yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:37 Kaynak: İHA
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