Son dakika haber! Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda yakaladı - Son Dakika
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Son dakika haber! Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda yakaladı

04.02.2021 14:33
Son dakika haber! Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda yakaladı

Son dakika haberler: DİYARBAKIR'da barışma ve taşınma vaadiyle eve götürdüğü eşi Süreyya Büyük'ü av tüfeği ile ateş ederek öldüren, 3 çocuğunu, eşinin kız kardeşini ve akrabasını yaralayıp kaçan Mehmet Büyük'ün saklandığı yer, jandarmanın kurduğu özel ekibin çalışmasıyla tespit edildi.

DİYARBAKIR'da barışma ve taşınma vaadiyle eve götürdüğü eşi Süreyya Büyük'ü av tüfeği ile ateş ederek öldüren, 3 çocuğunu, eşinin kız kardeşini ve akrabasını yaralayıp kaçan Mehmet Büyük'ün saklandığı yer, jandarmanın kurduğu özel ekibin çalışmasıyla tespit edildi. Büyük, düzenlenen operasyonla saklandığı evin ahırında yakalanarak gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde eşi Mehmet Büyük'ten şiddet gören ve şikayette bulunan Süreyya Büyük, kızı Yağmur ile birlikte, kendi istekleri doğrultusunda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) teslim edildi. Süreyya Büyük, 21 Ocak'ta dilekçe vererek ŞÖNİM'den ayrıldı. Kızıyla birlikte babasının evine giden Süreyya Büyük, eve gelen eşi Mehmet Büyük ile evlerini Diyarbakır'a taşıması koşuluyla anlaşarak Hantepe Mahallesi'ndeki evine geri döndü. 28 Ocak'ta taşınma amacıyla eşyaların araca yüklendiği sırada, Mehmet Büyük, av tüfeği ile eşi Süreyya Büyük'ü öldürdü. Eşinin kız kardeşi Fatma Sever ile yakını Ebubekir Büyük ve çocukları Azat, Ömer ile Enes Büyük'ü de yaralayarak, kaçtı. Süreyya Büyük, otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verilirken, jandarma kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

ÖZEL EKİP KURULDUİl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve istihbarat birimlerinden oluşan özel ekip, yaptığı çalışma ile Büyük'ün saklandığı yeri tespit etti. Büyük, ilçeye bağlı kırsal Güzel Mahallesi'nde saklandığı evin ahırında yakalanarak gözaltına alındı. Büyük'ün jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Son dakika haber! Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda yakaladı
Son dakika haber! Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda yakaladı
Son dakika haber! Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda yakaladı
Son dakika haber! Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda yakaladı
Son dakika haber! Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda yakaladı
Son dakika haber! Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda yakaladı
Son dakika haber! Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda yakaladı
Son dakika haber! Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda yakaladı
Son dakika haber! Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda yakaladı
Son dakika haber! Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda yakaladı
Son dakika haber! Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda yakaladı
Son dakika haber! Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda yakaladı
Son dakika haber! Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda yakaladı
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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Yenişehir, Av Tüfeği, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda yakaladı - Son Dakika

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