(Özel) Elma toplamak için çıktığı ağaç hayatını değiştirdi

Başakşehir'de yaşayan 35 yaşındaki Hayati Yiğitoğlu, 9 yaşında elma toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılarak sağ kolunu ve sağ bacağını kaybetti. Yaşadıkları karşısında yılmadan mücadele eden Yiğitoğlu şimdi, hem yüzüyor hem bisiklet sürüyor hem de koşuyor. Yiğitoğlu'nun hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda dereceye girmek.



Hayri Yiğitoğlu, henüz 8 yaşında bir çocukken babasını kaybetti. 9 yaşında elma toplamak için çıktığı ağaçta elektrik tellerini fark etmeyerek akıma kapıldı. Akıma kapılması sonucu Yiğitoğlu, sağ kolu ve sağ bacağını kaybetti. Tüm bu yaşadıkları karşısında yılmadan mücadele eden Yiğitoğlu, önce bisiklet sürmeye karar verdi. Kendine aldığı bisiklet ile hayata sıkı sıkı bağlanan genç adam, ayağına taktığı protez bacak ile bir yandan yüzüp diğer taraftan haftanın belirli zamanlarında Atatürk Olimpiyat Stadına giderek hem koşuyor hem de bisiklet sürüyor.



Bir bacağı ve kolu olmadan ödüller aldı



Yiğitoğlu bir kolu ve bir bacağı olmadan girdiği birçok yarışmadan ödül alarak ayrıldı. Önce arkadaşının tavsiyesi ile 2003 yılında Bayburt'ta düzenlenen bisiklet yarışlarına katıldı. Daha sonra ise profesyonel olarak katıldığı Marmara Granfon bisiklet yarışmasında 3'ncü oldu. Türkiye Triatlon Federasyonu'nun düzenlediği Marmaris Duatlon yarışlarında 5 kilometre koşu 20 kilometre bisiklet 2.5 kilometre koşu ile TR4 kategorisinde 1'incilik ödülü aldı. Yiğitoğlu'nun şimdilerde hedefi ise 2020 Tokyo Olimpiyatlarında dereceye girmek.



"Antalya Duatlon yarışlarında Türkiye 1'incisi oldum"



Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Hayri Yiğitoğlu, "9 yaşında geçirdiğim elektrik kazasından sonra ortopedik engelli oldum. Sağ kol ve sağ ayağım yok. Kazadan sonra hayatımda önemli değişiklikler oldu. Bunlardan en önemlisi bisiklet ile tanıştım. Ayağımın olmaması bisikletin ayağım olmasına vesile oldu. Geçirdiğim kazadan sonra ilk başlarda artık hiçbir şey yapamam diye düşünüyordum. Şöyle düşündüm eğer siz kendinize yardım etmezseniz size yardım edecek birileri olmayacak. Kafamda bisikleti nasıl sürerim planları yapmaya başladım. Daha sonra bir arkadaşımın bisikletini protezle kullanmaya başladım. Bisiklet ile beraber koşu yapmaya ve yüzmeye başladım. Çeşitli yarışlara katıldım. Antalya Duatlon yarışlarında Türkiye 1'ncisi oldum. Sporda engel yok sloganıyla engelli engelsiz her insanın hayatına dokunmak için bu sporları yapıyorum. Aslında siz de yapabilirsiniz demek için sporda engel yok. Evinden çıkmayan hayatına küsmüş ihtiyaçlarından dolayı kendini engellemiş birçok insan var. Ben de ben yapabiliyorum siz de yapın kendinize engel koymayın. 2020 Tokyo Olimpiyatlarına hedef koydum" diye konuştu.



"Eşim bana ayak kol önemli değil hayata bakış açın gülümsemen yeterli dedi"



Birçok alanda spor yaparak örnek olmak istediğini söyleyen Yiğitoğlu, "23 yaşında evlendim. Evlendiğimde ortopedik engelliydim. Eşim benim hayata bakış açıma daha çok önem verdiği için benim için ayak kol önemli değil senin hayata bakış açın gülümsemen yeterli dedi. Şuan 3 tane çocuğum var. 3'üde bisiklet sürmesini biliyor. Hatta biri şöyle bir şey paylaşmıştı. 'Baba arkadaşlarla seni arattırdık. Google da bütün her yerde sen çıkıyordun. Seni çok seviyorum' diye söyledi. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu' nda 3'ncü oldum. Yüzme yarışlarına katılıyorum. Çeşitli derecelerim var. Antalya'da gülle atmada 3'ncü oldum. Birçok alanda spor yaparak örnek olmaya çalışıyorum" dedi. - İSTANBUL