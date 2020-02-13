(Özel) Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda çalışmalar durma noktasına geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda çalışmalar durma noktasına geldi - Son Dakika

(Özel) Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda çalışmalar durma noktasına geldi

6 saat önce

Yapımına başlanırken 2020'nin ikinci yarısında tamamlanması hedeflenen Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda çalışmaların durma noktasına geldiği iddia edildi.

(Özel) Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda çalışmalar durma noktasına geldi, System.String[]

Yapımına başlanırken 2020'nin ikinci yarısında tamamlanması hedeflenen Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda çalışmaların durma noktasına geldiği iddia edildi. 2019 yılının sonunda test çalışmalarının başlatılması planlanan tramvay hattında ray döşenmeyen bölümlerin olduğu görüldü. Havadan çekilen görüntülerde hat üzerinde bir çalışmanın olmaması da dikkat çekti.


Raylı sistem, deniz ve tekerlekli toplu ulaşım araçlarını şehrin merkezinde entegre edecek olan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın 2020'nin ikinci yarısında tamamlanması hedefleniyordu. Unkapanı, Balat, Ayvansaray, Eyüp, Silahtarağa gibi tarihi semtlerden geçecek olan tramvay hattında çalışmaların durma noktasına geldiği iddia edildi. 2019 yılının sonunda test çalışmalarının başlatılması planlanan tramvay hattının havadan çekilen görüntülerinde rayların döşenmediği bölümlerin olduğu görüldü. Vatandaşlar çalışmaların geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimlerden önce durdurulduğunu söylerken, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı üzerinde bir çalışmanın olmadığı da görüldü. Tramvay tamamlandığında Feshane, Eyüp Devlet Hastanesi, Piyer Loti Tepesi ve Alibeyköy Cep Otogarı ile güzergahtaki 3 ayrı üniversiteye raylı sistemle kesintisiz toplu ulaşım sağlanacak.


"Şu an burada çalışma yok"


Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı güzergahı üzerindeki taksi durağında çalışan taksici İsmail Varlı, "Ben aşağı yukarı 15 senedir buradayım. Bu hattaki çalışmalar seçimlere 10 gün kala durduruldu. Ondan sonra daha devam etmedi. O şekilde duruyor. Sadece burası değil. İstanbul'da birçok metro istasyonunu gezin hepsi bu şekilde durmuş vaziyette. Şu an burada çalışma yok. Olsa zaten millet görür. Buradaki esnafı da etkiliyor çünkü önümüz kapalı. Mesela karşıya geçmek istiyorsun geçemiyorsun. Denizi de göremiyorsun. Birçok yer kapalı şu an" dedi. - İSTANBUL

Eminönü, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:23 Kaynak: İHA
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