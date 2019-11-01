Son Dakika Haberleri: (Özel) Eminönü'nde elektrik kablolarında patlama
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Eminönü'nde elektrik kablolarında patlama

(Özel) Eminönü'nde elektrik kablolarında patlama

7 saat önce

Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının olduğu alandaki yer altı kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

(Özel) Eminönü'nde elektrik kablolarında patlama, System.String[]

Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının olduğu alandaki yer altı kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı o anlar kameralara yansıdı.


Olay saat 10.00 sıralarında Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının olduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otobüs duraklarının bulunduğu alandan geçen yer altı kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Yanmadan kaynaklanan patlamaların yaşandığı o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:46 Kaynak: İHA
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