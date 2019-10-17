Son Dakika Haberleri: (Özel) Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı

(Özel) Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı

36 dakika önce

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde polislerin cezai işlem uygulamak için emniyet şeridinde durdurduğu otomobile motosiklet çarptı.

(Özel) Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı, System.String[]

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde polislerin cezai işlem uygulamak için emniyet şeridinde durdurduğu otomobile motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje fırlayan motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevki Okmeydanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde denetim yapan trafik polisleri, trafik kuralı ihlali yapan bir otomobili cezai işlem uygulamak için emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada yol üzerinde seyir eden 34 RVK 43 plakalı motosiklet sürücüsü, emniyet şeridinde bulunan 34 BPK 030 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yol kenarındaki refüje yuvarlandı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, TEM Otoyolu, Okmeydanı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü, oğlu değil babasıymış Mama yerken boğuldu denilen 2,5 aylık bebeği, annesinin boğduğu ortaya çıktı Mardin'de bir polis, yürümekte zorlanan 85 yaşındaki kadını kucağında taşıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 10:14:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]