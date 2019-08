(Özel) Engelli vatandaş, bayram öncesi akülü araba sevinci yaşadı

Uzun süredir dışarıya çıkamayan bedensel engelli Merve Gülen, Kurban Bayramı öncesi akülü arabasına kavuşmanın sevincini yaşadı. Gülen, gönüllüler tarafından hediye edilen akülü araçla tur atmayı da ihmal etmedi.Uzun süredir dışarıya çıkamayan bedensel engelli Merve Gülen, Bayrampaşa İyilik Gönüllüleri Platformuna ulaşarak akülü sandalyesinin bozulduğunu belirtti ve yeni bir sandalye talebinde bulundu. Gülen'in talebi üzerine yetkililer harekete geçti. İyilik Gönüllüleri Platformu tarafından hayata geçirilen "İyilik Et, İyiliğe Teşvik Et" projesi kapsamında 500 iyilik gönüllüsü ve 35 sivil toplum kuruluşunun desteği çalışmalarını yürüten platform tarafından Merve Gülen'e akülü araba hediye edildi. Akülü araba Gülen'e Bayrampaşa Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Şefi Muharrem Akyol ve iyilik gönülleri tarafından teslim edildi. Akülü arabasını alan Merve Gülen, eşiyle 1 ay sonra ilk kez tur atmayı da ihmal etmedi. Sevinci gözlerinden okunan Gülen, artık engelli eşi Zafer Gülen ile beraber bayramda gezebileceğini ve dostlarını ziyaret edebileceğini ifade etti."Tekerlekli sandalyeyi dönüşümlü olarak kullanıyorduk"Tekerlekli sandalyeleri olmayınca eşiyle birlikte dışarı çıkamadığını anlatan Merve Gülen, "Eşimle 11 yıldır evliyiz. 1 aydır sandalyemiz bozuktu ve bu yüzden birlikte dışarı çıkamıyorduk. Alışverişi, gezmemizi hep birlikte yapıyoruz. Bayramda geldi, evde oturmak istemezdik. Bayrampaşa İyilik Gönüllüleri ve hayırseverler tarafından tekerlekli sandalyemize kavuştuk, çok teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile bayramda evde oturmamış ve dostlarımızı ziyaret etmiş olacağız. 1 ay boyunca sıkıntı yaşadık. Hastane ve ev ihtiyaçlarımız oluyordu. Bir arabayı dönüşümlü olarak kullanıyorduk. İhtiyaçlarımızı birlikte gideremiyorduk. Şimdi birimizin arabası geldiğine göre işlerimizi daha kolay halledebileceğiz. Mahallemizdeki iyilik gönülleri tarafından platforma haberimiz ulaşmış. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi."İyilik gönüllülerinden Allah razı olsun"İyilik gönüllülerine teşekkür eden Zafer Gülen, "Gerçekten çok zor, bu yaz aylarında bizim için bir gün bile çok önemli. Yazı fırsat olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bu durumu herkes anlayamaz, yaşayan anlar. İyilik gönüllülerinden Allah razı olsun. Huzurlu ve rahatız en azından ben evde normal tekerlekli sandalye kullanıyorum. Eşimin rahat etmesi benim adıma çok önemli çünkü onun engeli bana göre daha fazla. Ben kendi işlerimi halledebiliyorum. Onun biraz daha zor. Onun sürekli sandalye kullanması gerekiyor" diye konuştu."450' e yakın iyilik gönüllüleri var"Mahalledeki ihtiyaç sahiplerini tespit eden Bayrampaşa Belediyesi Sosyal Yardımlaşma şefi Muharrem Akyol, " Projemizin ismi 'İyilik et, iyiliğe teşvik et' sloganımız bu, mahallede iyilik gönüllüleri uygulamasını başlattık. 450' ye yakın iyilik gönüllüsü var. Mahalledeki ihtiyaç sahiplerini tespit edip ziyaretlerini yapıyorlar. Asıl amacımız mahallelerdeki iyilik gönüllülerimizi motive etmek, bu yapıya sahip insanları bir arada tutmak ve eski mahalle kültürünü tekrardan canlandırmak" dedi."Aileye yardımcı olduğumuz için çok mutluyuz"İyilik gönüllüsü olarak çalışan kişilerden Sibel Dizköylü, "Bu konuda böyle bir aileye yardımcı olduğumuz için çok mutluyuz. İnsanların yüreğine dokunabilmeyi Allah daha çok nasip etsin" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL