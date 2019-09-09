Özel EOSB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi açılış töreni

Eskişehir'de, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesince (EOSB) inşa ettirilen okulun açılışında yaptığı konuşmada, lisenin 4 sınıfta 96 öğrenciyle eğitim hayatına başladığını söyledi.

Okulun, gelecek sene projedeki binanın da tamamlanmasıyla 30 derslik ve tam kapasite ile yoluna devam edeceğini aktaran Çakacak, şöyle konuştu:

"Okulumuza yakından baktığımızda 24-30 kişilik her türlü donatıya sahip ferah sınıfları, modern dersliklerin yanında uygulamalı eğitim görülebilecek modern donatılı atölyeleri, her türlü sosyal ve kültürel aktivitenin yapılabileceği çok amaçlı salonu, spor salonu ile öğrenci pansiyonunu, destek tesis ve teknik alanları görmekteyiz. Tüm bunların özel bir okulda öğrencilerimize ücretsiz verilecek olması ise bu okulun en güzel yanlarından birisi. Okulumuz bir nevi iş garantili okul gibi. Aslında tüm mesleki ve teknik okullarımız aynı şekilde; yeter ki öğrencilerimiz iyi yetişsin. Bu yeni eğitim yuvamızın ilimiz sanayisi ve eğitimi açısından güzel neticelere vesile olacağını umut ediyorum."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin özellikle son 15 yılda mesleki ve teknik eğitimde ciddi mesafe kaydettiğini vurgulayan Avcı, "Milli Eğitim Bakanlığımın döneminde bütün ders yılı açılışlarında, karne dönemlerinde, önemli günlerde yani medyanın bir şekilde eğitime odaklandığı bütün önemli ve özel günlerde açılışları ile programları hep mesleki ve teknik okullarda yaptık." dedi.

Mesleki ve teknik eğitimin önemine işaret eden Avcı, şunları kaydetti:

"Devlet okullarındaki laboratuvar ve atölyelerde ancak en iyi ihtimalle 5-10 yılda bir teknolojiyi yenileme şansımız var. Bu artık modası geçmiş veya bir anlamda demodeleşmiş teknolojiyle eğitim görmüş öğrenciler siz sanayicilere geldikleri zaman siz onları bir daha eğitmek, yeni teknolojilere adapte edebilmek için onları şimdi kullandığınız araç, gereçlere uyumlu hale getirebilmek için tekrar eğitmek zorunda kalıyordunuz. Buna karşı geliştirdiğimiz bir formül, 'Bu Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini sektörle birlikte yapalım, sanayicilerimiz bu işin içinde olsunlar, onlar da ellerini taşın altına koysunlar' dedik. Sektörün mutlaka Milli Eğitimle bu konuda organik bir iş birliği içinde olmasının çalışmalarını başlatmıştık. Geldiğimiz noktada biz o zaman Organize Sanayi Bölgelerindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sayısını 24 okulla bırakmıştık, şimdi 60'ın üzerine çıktık ancak yetmez, daha da fazlasına ihtiyaç var."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdeleyi keserek hizmete açtıkları binayı gezip yetkililerden bilgi aldı.

Törene, sanayiciler, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.