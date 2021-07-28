Üye Girişi
Epilepsi hastaları için Covid-19 aşı uyarısı - Son Dakika

Epilepsi hastaları için Covid-19 aşı uyarısı

28.07.2021 09:40

Epilepsi hastaları için Covid-19 aşı uyarısı Prof. Dr. İhsan Kafadar: "Epilepsi hastaları aşı öncesi doktor ile iyi bir iletişime geçmeli" Covid-19 aşısı olmaya karar veren epilepsi hastaları için önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. İhsan Kafadar, "Her iki aşı epilepsi hastalarında uygulanabilir.

Epilepsi hastaları için Covid-19 aşı uyarısı

Prof. Dr. İhsan Kafadar: "Epilepsi hastaları aşı öncesi doktor ile iyi bir iletişime geçmeli"

İSTANBUL - Covid-19 aşısı olmaya karar veren epilepsi hastaları için önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. İhsan Kafadar, "Her iki aşı epilepsi hastalarında uygulanabilir. Ancak hastalarımızın bir kısmının kullandığı ilaçlar, aşıya karşı vücutta oluşacak yanıtı baskılayacağı için hasta ile doktorun iyi bir iletişime geçmesi gerekir" dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği İdari Sorumlusu ve Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. İhsan Kafadar, epilepsi hastalarının aşı olması konusunda yaptığı değerlendirmede, epilepsi hastalarının bir kısmının tedavi nedeniyle immunsupresif ilaçlar kullandığını ve bu ilaçların aşıya karşı vücutta oluşacak yanıtı baskılayacağından dolayı hastaların doktorlarına danışarak aşı olmaları gerektiğini belirtti. Öte yandan hastaların hem BioNTech, hem de, Sinovac aşısı olmasında herhangi bir sakıncanın olmadığını ifade etti.

"Epileptik hastalar risk grubunda kabul edilmiyor"

Epilepsi hastalarının Covid-19 aşısı olmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İhsan Kafadar, " Türkiye'de aşağı yukarı 800 bin ile 1 milyon arası bir epileptik hasta olduğunu düşünürsek, bunların ailesi, akrabaları ve yakınlarıyla birlikte aşağı yukarı 4-5 milyonu ilgilendiren bir bilgi. Şuandaki bilgilerimize baktığımızda epileptik hastalar açısından şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki şu, epileptik hastalar risk grubunda kabul edilmiyor. Bazı hasta grupları var ki bu hasta gruplarında Covid-19 enfeksiyonu geçirdiğinde bunların ağır hasta olabilme ihtimali daha yüksek. Bu hastalıklar; kronik karaciğer hastalığı, kalp rahatsızlığı, aritmi, hiper tansiyon, koroner arter hastalığı, kanser, astım, ağır obez hastalarında olabiliyor. Bunlar hep ağır hastalık geçirme riski olan hasta grupları. Fakat epileptik hastalar bu hasta gruplarından yani riskli gruplardan sayılmıyor. Şu anda kullanılmakta olan aşıları ki, biz şanslıyız ülkemiz olarak iki farklı aşıyı aynı anda yapabilme ihtimalimiz var. Birçok dünya ülkesinde böyle bir imkan yok" dedi.

"Epileptik ilaç kullanan hastalarımız dahil aşı olmalarında herhangi bir sorun gözükmüyor"

İmmunsupresif ilaçlar kullanan kişilerin doktoru ile iletişime geçtikten sonra aşı olması gerektiğini vurgulayan Kafadar, "Bizim şu andaki bilgilerimize göre anti epileptik ilaç kullanan hastalarımız dahil aşı olmalarında herhangi bir sorun gözükmüyor. Fakat birkaç istisnası var. Burada birincisi epileptik hastalarla sadece epileptik olanları kastediyorum. Epileptik hastalığı dışında başka bir hastalığı olanları kastetmiyorum. İstisnalarımız şu, hastalarımızın bir kısmı tedavi nedeniyle immunsupresif ilaçlar kullanabiliyorlar. Doktorlarına danışmaları lazım, bu ilaçları kullandıklarında bunların aşı olması için bir engel değil. Fakat bu ilaçlar aşıya karşı vücudun oluşturacağı yanıtı baskılayacağı için aşı yapalım mı? yapmayalım mı? veya aşıyı ne zaman yapalım? diye hasta ile doktorun iyi bir iletişime geçmesi gerekir" diye konuştu.

"Her iki aşı epilepsi hastalarında uygulanabilir"

Aşıdan sonra geçirilen geçici nöbetin epilepsi nöbeti olmadığını söyleyen Kafadar, "Aşı yapıldıktan sonra nöbet geçirir miyim, geçirmez miyim? Şimdi buradaki konu bazı insanların aşı yapıldıktan sonra ateşlenme ve ateş sonrası geçici bir nöbet geçirebilme riski olabiliyor. Ama bu epilepsi değil de sadece geçici bir nöbet. Böyle bir riski olan hasta gruplar doktoruna gittiğinde veya aşı olmaya gittiğinde ben daha önceki dönemlerde aşı olduğumda arkasından ateşlendim veya nöbet geçirdim diyebilir ve doktor ile konuşarak buna karşı önlemlerini alabilir.Her iki aşı epilepsi hastalarında uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

Epilepsi hastaları için Covid-19 aşı uyarısı
Epilepsi hastaları için Covid-19 aşı uyarısı
Epilepsi hastaları için Covid-19 aşı uyarısı
Epilepsi hastaları için Covid-19 aşı uyarısı
Epilepsi hastaları için Covid-19 aşı uyarısı
Epilepsi hastaları için Covid-19 aşı uyarısı
Epilepsi hastaları için Covid-19 aşı uyarısı
Epilepsi hastaları için Covid-19 aşı uyarısı
Epilepsi hastaları için Covid-19 aşı uyarısı

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Başakşehir, Epilepsi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Epilepsi hastaları için Covid-19 aşı uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! 10:16 Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi 09:53 Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Bunu da gördük! Pencerede mahsur kalan hırsız, bina sakinlerine yalvardı 09:49 Bunu da gördük! Pencerede mahsur kalan hırsız, bina sakinlerine yalvardı
Kanarya, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek 09:44 Kanarya, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek Liseli Gamze'nin katilleri suç çetesi çıktı! İş ilanıyla genç kızlara tuzak kurup, şantaj yapmışlar 09:40 Liseli Gamze'nin katilleri suç çetesi çıktı! İş ilanıyla genç kızlara tuzak kurup, şantaj yapmışlar Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü 09:34 Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü
Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur 00:27 Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu 22:17 Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika Haberleri
10:23 Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Galatasaray, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
10:16 Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
10:04 Dünyanın en pahalı patates kızartması Guinness'e girdi! Bin 713 liraya satılan patatesin üzerine altın tozu serpiliyor
09:52 Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi
09:48 Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?
09:43 Kanarya, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek
09:38 İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum
09:29 Bilim Kurulu toplanıyor! Aşı olmayanlara yönelik kısıtlamalar konuşulacak
09:16 Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi
09:07 İsrail Parlamentosu'nda Arap vekile "Terörist" diyen sağcı vekil, dışarı kovuldu
Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Galatasaray, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Galatasaray, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller         
10:23
Dünyanın en pahalı patates kızartması Guinness'e girdi! Bin 713 liraya satılan patatesin üzerine altın tozu serpiliyor Dünyanın en pahalı patates kızartması Guinness'e girdi! Bin 713 liraya satılan patatesin üzerine altın tozu serpiliyor         
10:05
Kadıköy'de kendisinden 2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu Kadıköy'de kendisinden 2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu         
09:52
Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?         
09:49
İstanbul'un ortasında ilginç anlar! Suriyeliler İstanbul'un ortasında ilginç anlar! Suriyeliler "Allahu Ekber" diye bağırıp denize girdiler         
09:41
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum         
09:39
Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi         
09:16
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Bakan Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip aşı çağrısı yaptı: Bir haftada sonuç alırız Bakan Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip aşı çağrısı yaptı: Bir haftada sonuç alırız         
21:53
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti         
20:43
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor         
18:01
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı         
15:55
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
15:09
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 10:27:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Epilepsi hastaları için Covid-19 aşı uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement