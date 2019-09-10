Son Dakika Haberleri: (Özel) Erdek'te ağlara takılan köpek balığı denize bırakıldı
Son Dakika Güncel Haber

(Özel) Erdek'te ağlara takılan köpek balığı denize bırakıldı

1 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında balıkçıların ağlarına takılan 4 metrelik köpek balığı, balıkçılar tarafından ağdan kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

(Özel) Erdek'te ağlara takılan köpek balığı denize bırakıldı, System.String[]

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında balıkçıların ağlarına takılan 4 metrelik köpek balığı, balıkçılar tarafından ağdan kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.


Erdek'in Turan Mahallesi açıklarında avlanmak için Marmara Denize açılan balıkçıların ağlarına köpek balığı takıldı. Yaklaşık olarak 4 metre boyunda ve 700 kilogram olduğu tahmin edilen köpek balığı avlanmak için denize açılan Nurban Reis tekne mürettebatını şaşırttı. Balıkçılar ağlardan kurtardıkları köpek balığını yeniden Marmara Denizine bıraktı. - BALIKESİR

Balıkesir, Marmara, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çete üyeleri, tecavüzcünün cinsel organını köpeğe yedirdi
Norveç'te gizemli hastalık: 25 köpek öldü Alibaba Group Başkanı Jack Ma, görevini bırakıyor İTÜ'lü Halit'i öldüren katilden pişkin talep: Serbest kalmak istiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 09:56:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Erdek'te ağlara takılan köpek balığı denize bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]