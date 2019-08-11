Son Dakika Haberleri: (Özel) Eren'in şehit düştüğü yerdeki toprak Bursa'da fidan yetiştirecek
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(Özel) Eren'in şehit düştüğü yerdeki toprak Bursa'da fidan yetiştirecek

1 saat önce

Bu sene şehadetin 2. yıl dönümü Kurban Bayramının ilk gününe denk gelen Şehit Eren Bülbül'ü Bursa AK Parti Gençlik Teşkilatı unutmadı.

(Özel) Eren'in şehit düştüğü yerdeki toprak Bursa'da fidan yetiştirecek, System.String[]
Bu sene şehadetin 2. yıl dönümü Kurban Bayramının ilk gününe denk gelen Şehit Eren Bülbül'ü Bursa AK Parti Gençlik Teşkilatı unutmadı. Eren Bülbül'ün evini ailesini kabrini ve şehit düştüğü bölgeyi ziyaret eden Bursalı gençler Eren'in şehit düştüğü topraktan Bursa'ya getirip fidan yetiştirmeyi planlıyor.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ü Bursalılar unutmadı. AK Parti Bursa Osmangazi Gençlik Kolları Başkanı Hakan Köprülüoğulları ve 10 kişilik yönetim kurulu üyeleri Trabzon Maçka'da bulunan Eren Bülbül'ün kabri ve ailesini ziyaret etti. Ekip, Eren'in şehit düştüğü yerden toprak alıp Bursa'ya getirdi. Bursa'da getirdikleri o toprakla fidan kampanyası başlatmak istediklerini söylediler. 'Bir fidan dik adı Eren olsun, toprakla buluşsun, Erenler var olsun' adını verdikleri kampanya için harekete geçen Ak Parti Osmangazi Gençlik Kolları Osmangazi ilçesi sınırları içerisinde tahsis edilen yerde fidanlık oluşturacak.

AK Parti Bursa Osmangazi Gençlik Kolları Başkanı Hakan Köprülüoğulları, "Bu kampanyayı hayata geçirmek için Orman Bölge Müdürlüğü'müzden yer istedik. Osmangazi ilçesi sınırları içerisinde önce çınar ağacı sonrasında fidan kampanyası başlatacağız. Ayrıca bize Maçka'da çok yardımcı olan Belediye Başkanı Koray Koçhan'a üzerinde Eren Bülbül yazan 16 numaralı Bursaspor forması hediye ettik, karşılığında Trabzon forması aldık" diye konuştu. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:34 Kaynak: İHA
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