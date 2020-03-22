(ÖZEL) Esenler'de restoranlar tek tek denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ÖZEL) Esenler'de restoranlar tek tek denetlendi - Son Dakika

(ÖZEL) Esenler'de restoranlar tek tek denetlendi

6 saat önce

Esenler Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, yeni tip korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında paket servis dönemine geçen restoranları tek tek denetledi.

(ÖZEL) Esenler'de restoranlar tek tek denetlendi, System.String[]

Esenler Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, yeni tip korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında paket servis dönemine geçen restoranları tek tek denetledi. Ekipler, içeride bulunan masaların toplanmasına yardımcı olurken, sokakta ise 65 yaş ve üzerinde vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı. Bazı vatandaşlar ise istekleri doğrultusunda ekip araçları ile evlerine kadar götürüldü.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı Türkiye'de önlemlerini genişleterek almaya devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında restoran, pastane ve benzeri iş yerleri sadece "paket servis" ve "gel-al" benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran Esenler Belediyesi, zabıta ekipleri ile ilçe genelinde denetime çıktı. Lokantaları denetleyen ekipler, içeri de müşteri olup olmadığını ve servis açılıp açılmadığını kontrol etti. Ekipleri, paket servis yapmaları konusunda işletmeleri bir kez daha uyardı. Ayrıca dışarıda olan masaları da zabıta ekipleri lokanta çalışanları ile beraber içeriye taşıdılar.


Ardından sokaklarda denetime çıkan ekipler, 65 yaş üstü vatandaşlara da sokağa çıkmamaları için uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan bazı 65 yaş üstü vatandaşlar ise kendi istekleri doğrultusunda zabıta ekipleri tarafından araçlarla evlerine kadar götürüldü.


"İçeriye kesinlikle müşteri almıyoruz sadece paket servis yapıyoruz"


Lokanta sahibi Ahmet Alkan, "Dün akşam yayınlanan genelgeden dolayı, dükkanımızı kapattık ve dezenfekte işlemini yaptık. İçeriye kesinlikle müşteri almıyoruz. Sadece paket servis yapıyoruz. Gereken tüm önlemleri aldık maskelerimizi ve eldivenlerimizi takıyoruz hijyen kurallarına da dikkat ediyoruz" dedi.


"Evde de sıkılıyoruz sadece bir tur atmaya geldim buraya"


65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan Abdülkadir Kılınç, "Sadece yaşlılar için değil herkes için tehlikeli bu virüs. Doktorlar yaşlılar için daha tehlikeli diyor ama evde de sıkılıyoruz sadece bir tur atmaya geldim buraya. Kimseye de yaklaşmıyorum aramızda en az 1 metre var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Esenler, Türkiye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:23 Kaynak: İHA

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