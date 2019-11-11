Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) Esenler'de yangında mahsur kalan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa (ÖZEL) Esenler'de yangında mahsur kalan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

(ÖZEL) Esenler'de yangında mahsur kalan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

6 saat önce

Esenler'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan İsmehan Yarar isimli kadın, itfaiye ekiplerinin çabaları sayesinde kurtarıldı.

(ÖZEL) Esenler'de yangında mahsur kalan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, System.String[]

Esenler'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan İsmehan Yarar isimli kadın, itfaiye ekiplerinin çabaları sayesinde kurtarıldı.


Yangın, Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 1131 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında çıktı. Elektrik kontağından başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Apartmandan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Bağcılar, Güngören ve Bayrampaşa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı.


Mahsur kalan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı


Yoğun dumanların apartmanın ikinci katına sirayet etmesi nedeniyle evde bulunan 50'li yaşlarındaki İsmehan Yarar isimli kadın etkilenerek kendini balkona attı. Kadını gören itfaiye ekipleri hemen merdiven aracıyla kadını balkondan kurtardı. Yarar'ın evde yalnız olduğu öğrenilirken, kadın hemen ambulansa götürülerek ilk yardımı yapılıp, hastaneye götürüldü.


Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü


Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle apartmanın ikinci ve üçüncü katındaki dairelerde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan hastaneye kaldırılan İsmehan Yarar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Binanın kendi akrabalarına ait olduğunu dile getiren Hasan Özçelik, "Bizim akrabaların binası. Bir kişi vardı içeride. Onu aldık. Diğerleri zaten içeride yoktu. Yangını tamamen söndürdüler. Yangının elektrik kontağından çıktığı söyleniyor ama şu an bakıyorlar" dedi. - İSTANBUL

Esenler, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:51 Kaynak: İHA
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