Son Dakika Haberleri: (Özel) Esenyurt'ta bakıcı kadın metrelerce yükseklikten yere çakıldı
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(Özel) Esenyurt'ta bakıcı kadın metrelerce yükseklikten yere çakıldı

1 saat önce

Esenyurt'ta lüks bir sitede bakıcılık yapan yabancı uyruklu kadın, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

(Özel) Esenyurt'ta bakıcı kadın metrelerce yükseklikten yere çakıldı, System.String[]

Esenyurt'ta lüks bir sitede bakıcılık yapan yabancı uyruklu kadın, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Düşme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kadının intihar mı ettiği yoksa başka biri tarafından mı aşağıya atıldığı araştırılıyor.


Olay, dün gece saat 22.00 sıralarından Esenyurt'ta bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Kapının önünden geçen site sakinleri yerde yatan bir kadının hareket etmediğini ve kanlar içinde görmeleri üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Türkmenistan uyruklu kadının olaydan dakikalarca önce bakıcılık yaptığı ev sahibi İpek A. ile evde kaybolan değerli eşya yüzünden tartıştığı öğrenildi. Polis ekipleri aşağıya düşerek ölen şahısın intihar mı ettiği yoksa başkası tarafından mı atıldığı yönde çalışmalarını sürdürüyor.


Metrelerce yüksekten düşme anı kamerada


Öte yandan, metrelerce yükseklikten düşüp hayatını kaybeden kadının düşme anı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Saat 22.00 sıralarında gerçekleşen olayda şahısın metrelerce yükseklikten düşerek hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görülüyor. Olay yerine gelen 112 ekipleri ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıyor. Olay anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıyor. - İSTANBUL

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:46 Kaynak: İHA
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